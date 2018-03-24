Cumhurbaşkanlığı Yiyecek- İçecek ve Operasyon Müdürü Seyit Başkonak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdikleri senkronize servisi, sahneye çıkan bir senfoni orkestrası gibi çalışarak yaptıklarını söyledi.

Başkonak, ATO Congresium'daki Gastronomi Zirvesi kapsamında düzenlenen "Sektör Gözüyle Gastronomi ve Turizm" adlı panelde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdikleri "senkronize servis"in detaylarını anlattı.

Senkronize servisi, 2015'te Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı G20 Zirvesi'ndeki çalışma yemeğinde sunduklarını belirten Başkonak, dünyanın en güçlü liderlerini etkilemek istediklerini bunun için de ekip olarak çok çalıştıklarını vurguladı.

Senkronize servisi halen Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kullandıklarını vurgulayan Başkonak, şöyle devam etti:

"Biz diyoruz ki sahneye çıkıyoruz. Sahnede senfoni orkestrası nasıl orkestra şefinin hareketleriyle hiç konuşmadan yapması gereken en iyi işi yapıyorsa biz de onu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Dünya liderlerine hizmet, kültür nasıl gerçekleştirilmeli, aşçıların o güzel tabaklarını, yerel ve ülkesel ürünlerimizi nasıl sunulmalıyızı, kılık kıyafetlerimizle kullandığımız dekorumuzla yöresel çiçeğimizle bir bütün halinde senkronize etmeye çalıştık."