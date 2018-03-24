Cumhurbaşkanlığı Yiyecek- İçecek ve Operasyon Müdürü Seyit Başkonak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdikleri senkronize servisi, sahneye çıkan bir senfoni orkestrası gibi çalışarak yaptıklarını söyledi.
Başkonak, ATO Congresium'daki Gastronomi Zirvesi kapsamında düzenlenen "Sektör Gözüyle Gastronomi ve Turizm" adlı panelde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdikleri "senkronize servis"in detaylarını anlattı.
Senkronize servisi, 2015'te Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı G20 Zirvesi'ndeki çalışma yemeğinde sunduklarını belirten Başkonak, dünyanın en güçlü liderlerini etkilemek istediklerini bunun için de ekip olarak çok çalıştıklarını vurguladı.
Senkronize servisi halen Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kullandıklarını vurgulayan Başkonak, şöyle devam etti:
"Biz diyoruz ki sahneye çıkıyoruz. Sahnede senfoni orkestrası nasıl orkestra şefinin hareketleriyle hiç konuşmadan yapması gereken en iyi işi yapıyorsa biz de onu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Dünya liderlerine hizmet, kültür nasıl gerçekleştirilmeli, aşçıların o güzel tabaklarını, yerel ve ülkesel ürünlerimizi nasıl sunulmalıyızı, kılık kıyafetlerimizle kullandığımız dekorumuzla yöresel çiçeğimizle bir bütün halinde senkronize etmeye çalıştık."
Senkronize serviste, servise çıkan çalışanların hiçbir şekilde konuşmadan hizmet ettiğine dikkati çeken Başkonak, G20 Zirvesi'ndeki yemekte salona girdiklerinde, bir askeri ordu nizamında senkronize olarak hizmet etmelerinin liderler tarafından merakla izlendiğini anlattı.
Liderlerin gözlerinde kendilerine olan ilgiyi görmenin memnuniyetini yaşadıklarını dile getiren Başkonak, "Çalışmamızın karşılığını almak çok mutlu etti. Buradaki insanlar 48 saatte 6 saat uyumadılar diyebilirim. O yemeği gerçekleştirmek için yemekten önce saatlerce provalar gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.
Servisin ardından bir arkadaşının arayarak, Alman televizyon kanalında senkronize servise ilişkin bir fotoğraf gördüğünü söylediğini belirten Başkonak, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in servis sırasında kendilerini fotoğrafladığını söyledi. Başkonak, "G20'de Birleşmiş Milletler konuları konuşulurken bir anda ülkemizin hizmetinin konuşulması bizi çok onore etti." dedi.
Hala sürekli antrenman yaptıklarını anlatan Başkonak, G20'de Türk tatlı tabaklarından Osmanlı ve Selçuklu'dan günümüze meze tabaklarına, annelerin evde yaptığı sıcak yemeklere kadar Türk yemeklerini öne çıkarmaya çalıştıklarını söyledi.
- "Giderken bize tariflerini sordular"
G20 Zirvesi'nde 3 gün boyunca öğlen ve akşam olmak üzere toplam verdikleri 6 yemekte, çeşitleri 480 yemek arasından seçtiklerini belirten Başkonak, devlet başkanlarının giderken yemeklerin tariflerini sorduğunu anlattı.
Başkonak, "Tek istediğimiz onlara ağız tadımızı, damak lezzetimizi kendi öz kültürümüzü yansıtmaktı. Onlara Fransızların sosuyla bir yemek yapmadık, onlara İtalyanların sunumuyla bir yemek hazırlamadık." dedi.
Zirveye katılan 20 liderin 13'ünün diyeti olduğunu, tabakların aynı gözükmesine karşın herkese diyetine uygun yemekler hazırlandığını da vurgulayan Başkonak, "Senkronize servisle özetle kendimizi söyle anlatabiliyoruz; sahneye çıkan bir senfoni orkestrasıyız, biz örnek olunacak bir yerdeyiz ve bunun sorumluluğu altında ezilmeden ilerlemeye çalışıyoruz." değerlendirmesini yaptı.
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