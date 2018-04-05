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Dünya Malatyalılar Günü Esenler’de kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 09:51 | Son Güncelleme

BATTALGAZİ Derneği 4 Nisan Dünya Malatyalılar Günü  dolayısıyla Esenler’de Malatyalı hemşehrileri biraraya getirdi.

Dünya Malatyalılar Günü Esenler’de kutlandı

İSTANBUL, (DHA) - BATTALGAZİ Derneği 4 Nisan Dünya Malatyalılar Günü dolayısıyla Esenler’de Malatyalı hemşehrileri biraraya getirdi. Düzenlenen resepsiyonda buluşan hemşehriler Dünya Malatyalılar Günü’nü kutladı ve Afrin’deki askerler için dua etti.

4 Nisan Dünya Malatyalılar Günü Esenler’de çok sayıda hemşehrinin katılımıyla kutlandı. Malatya kültürünü yaşatmak, birlik ve beraberliği sağlamak amacıyla Battalgazi Derneği tarafından organize edilen resepsiyon Esenler Kadir Topbaş Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Resepsiyona 15 Temmuz Darbe gecesinde tankın altına yatarak sembol isim haline gelen ve aynı zamanda Malatyalı olan Metin Doğan da katıldı. Doğan, Malatyalı olmaktan dolayı gurur duyduğunu söyledi.

Geceye Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Battalgazi Derneği Başkanı İrfan Köpürür, STK temsilcileri, ünlü müzik yapımcısı Şahin Özer, işadamları ve çok sayıda Malatyalı katıldı.

Öte yandan O Ses Türkiye yarışmasında Malatya’yı temsil eden Mehmet Raşit Ünal da gecede katılanlara türkü söyledi.

Plaket takdiminin ardından geceye katılan Malatyalılar Afrin’e selam gönderdi.

“İNSANI TEMSİL EDEN SADECE VE SADECE VATANIDIR”

Geceye katılmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu,”Doğduğumuz yer ile doyduğumuz yer itibariyle insanlık tarihi açısından baktığımızda belki de en şanslı insanlarız. Bunu için Allah’a şükretmeliyiz. Çünkü insanı temsil eden ne adı soyadı, ne parası pulu. İnsanı temsil eden sadece ve sadece vatanıdır” ifadelerini kullandı.

(GÖRÜNTÜLÜ/ FOTOĞRAFLI)

Dünya Malatyalılar Günü Esenler’de kutlandıDünya Malatyalılar Günü Esenler’de kutlandıDünya Malatyalılar Günü Esenler’de kutlandı

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