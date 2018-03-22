Dünya Meteoroloji Teşkilatı (WMO) Genel Sekreteri Prof. Dr. Petteri Taalas, "WMO, gözlemsel ağlardaki boşlukları doldurmayı ve hava, iklim ve su konusunda toplumun dirençliliğine katkıda bulunabilmek için tüm üye devletleri ile bölgelerindeki doğru ve zamanında tahminlerin ve etki temelli çoklu afet uyarı hizmetlerinin sağlanmasına yönelik engelleri ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır." ifadelerini kullandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, WMO Genel Sekreteri Taalas, Dünya Meteoroloji Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bu yıl Dünya Meteoroloji Günü'nün ana temasının "Hava olaylarına hazırlıklı olmak, iklim değişikliğine akılcı çözümler üretmek" olduğunu aktaran Taalas, "Bu slogana, su için 'daha deneyimli' sloganını da eklediğimizde, sürdürülebilir kalkınmayı güçlendiren temel unsurlar zincirini tamamlamış oluyoruz." ifadesini kullandı. Hava, iklim ve suyun, toplumun refahı, sağlığı ve gıda güvenliği için hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Taalas, iklim değişikliğinin bugün, bu olayların bazılarının yoğunluğunda ve sıklığında bir artışa neden olduğuna dikkati çekti.

Geçen yıl insan yaşamını tehdit eden ve yaşam kaynaklarını yok eden şiddetli hava olaylarının, bu yıl da kaldığı yerden devam ettiğini vurgulayan Taalas, şunları kaydetti: "2017 kasırga sezonu, Amerika Birleşik Devletleri için gelmiş geçmiş en maliyetli yıl idi ve Karayipler'deki Dominik gibi küçük adalardaki kazanılan on yıllık gelişmeyi ortadan kaldırdı. Afrika Boynuzu'ndaki kuraklık, yoksulluğu ve artan göç baskısını şiddetlendirirken, seller, Asya alt kıtasında milyonlarca insanı yerinden ediyor.

Ardı ardına ikinci yıl boyunca Dünya Ekonomik Forumu'nun Küresel Riskler Raporu'nda, küresel liderler tarafından dile getirilen çevre olaylarının en büyük endişe olması şaşırtıcı değil. Bu çevre olaylarına şiddetli hava, biyoçeşitliliğin yok olması ve ekosistemin çökmesi, başlıca doğal afetler, insan yapımı çevre felaketleri, iklim değişikliğinin azaltılması ve uyumunda başarısızlığı içermektedir. Şiddetli hava olayları tek en önemli risk olarak görülüyordu." Geçen yılın, kaydedilen en sıcak üç yıldan biri ve El Nino etkisi olmayan en sıcak yıl olduğunu aktaran Taalas, "Sera gazı salınımının bir sonucu olarak uzun vadeli iklim değişikliğinin, gezegenimizi, daha sıcak hava ve su şoklarıyla birlikte daha sıcak bir geleceğe taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "Şiddetli hava olaylarına karşı hazırlanmalıyız" WMO üyelerinin bu süreçte "daha hazır", "daha akılcı", "daha deneyimli" olmasını dilediğini belirten Taalas, şöyle devam etti: "Daha gelişmiş çoklu afet erken uyarı sistemleri ve daha koordineli geri dönüşlerle, şiddetli hava, iklim ve suya hazırlanmalıyız. Bunu kolaylaştırmak amacıyla WMO, dirençliliği artırmada önemli ve pratik bir araç olarak çoklu afet erken uyarı sistemleri kontrol listesi yayınlamaktadır.

Milli Meteoroloji ve Hidroloji Servisleri, bireyden topluma, çeşitli sektörlerden ve politika yapıcılara kadar bütün anlık tahminlerden, alt mevsimsel ve mevsimsel hava ve uzun dönem iklim tahminlerine kadar tüm hava olaylarını anlaşılır bir dille, doğru ve zamanında verebilmelidir. Şiddetli hava ve iklim olaylarına karşı dirençlilik oluşturmanın ilk adımı, sağlam bir gözlem ağının kurulmasıdır. İkinci olarak toplumun, şiddetli hava ve iklim olaylarına karşı direncinin, bilim ve teknoloji tahminlerindeki ilerlemelere dayanarak geliştirilmesi gerekmektedir."