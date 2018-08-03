"Dünya Miras Kentinin Kırmızı Altını Safran" Projesi

Safranın unutulmaması, yeni nesillere aktarılması için çalışmalar başlattıklarını ifade eden Emre, "BAKKA'ya, Kaymakamımız ve Belediye Başkanvekilimiz Fatih Ürkmezer'in önderliğinde bir proje sunduk. Üreticilerimizin yaşadığı sıkıntıları biliyoruz ve yakından takip ediyoruz. 'İlçemizdeki üretimi nasıl artırabiliriz, bunun artırırken de insanımızın iş yükünü nasıl azaltabiliriz?' diye düşündük. Böyle bir proje yapmaya karar verdik." diye konuştu.

Safranbolu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emre, AA muhabirine yaptığı açıklamada, safranın ilçenin en önemli değerlerinden biri olduğunu söyledi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen, boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda sektörü gibi birçok alanda kullanıldığı için "mucize bitki" olarak adlandırılan safranın iş gücü hayata geçirilen projeyle azaltılacak.

Projenin yaklaşık 150 bin lira bütçesi olduğunu, safranın söküm ve dikim makinesiyle ilgili ne Türkiye'de ne de yurt dışında bir çalışma olduğunu aktaran Emre, şöyle konuştu:

"Safran üretimiyle ilgili sıkıntıları bildiğimiz için, 'bu sıkıntıları çözmeye yönelik daha pratik çözümler nasıl bulabiliriz?' diye bu projeyi biraz genişlettik. Makineleşmeyi geliştirmeye çalışıyoruz. Çünkü bugüne kadar safranla ilgili herhangi bir makineleşme olmadığı için çiftçilerimizin de en büyük sıkıntılarından biri iş gücünün fazla olmasından dolayı üretimde sıkıntılar yaşanıyordu. Birçok insanımız bu sıkıntılardan dolayı üretime uzak kalıyordu. Bir kaç özel firmayla görüşüyoruz, inşallah bu makineyi safrana uyarlayabilirsek, insanımızın iş yükünü çok azaltmış olacağız."

- Öğrencilere eğitimler verilecek

Okullarda eğitimler verileceğini anlatan Emre, "Maalesef üretim alanlarının azalmasından dolayı Safranbolu'da doğup büyümüş birçok öğrencimize, gencimize safran bitkisinin nasıl bir bitki olduğunu sorsak tarif edemezler. Proje içerisinde okullara safran bitkisiyle ilgili eğitimleri kattık ki, yeni nesillerde safran bitkisini tanıtmak ve unutturmamak adına böyle bir çalışmayı düşündük." değerlendirmesinde bulundu.

Projenin 6 aylık bir süreyi kapsadığını, safran bitkisi döneminin temmuz ve kasım ayları olduğunu vurgulayan Emre, şunları kaydetti:

"İnşallah bu projeyle birlikte üretimdeki sıkıntıları çözmek adına büyük bir çalışma olacak. Bu çalışmanın sonuçlarını zamanla elde edeceğimizi düşünüyoruz. Önümüzdeki yıllarda safranla ilgili çalışmalarımız daha yoğun bir şekilde devam edecek."

