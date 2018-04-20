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Dünya Miras Kentleri Çocukları Safranbolu’da Buluşacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 14:11 | Son Güncelleme

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Dünya Miras Kenti Safranbolu’da Dünya Miras Kentleri Çocukları ile birlikte kutlanacak.21-22 ve 23 Nisan tarihleri arasında Safranbolu Kapalı Pazar Alanında kurulacak olan Oyun Köyünün yanı sıra Tataristan Cumhuriyeti’ne bağlı Alabuga ve Bolgar şehirlerinden, Bulgaristan’ın Nessebar şehrinden gelecek olan çocukların gösterilerinin yer alacağı etkinlikler 23 Nisan Pazartesi günü saat 10.30’da Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı’nda başlayacak.Konuyla ilgili olarak Safranbolu Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Çocuklarımıza hediye edilen bu önemli günde tüm hemşehrilerimizi ve çocuklarımızı 23 Nisan 2018 Pazartesi günü saat 10.30’da Misak-ı Milli Demokrasi Meydanına bekliyoruz” denildi.

Dünya Miras Kentleri Çocukları Safranbolu’da Buluşacak

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Dünya Miras Kenti Safranbolu’da Dünya Miras Kentleri Çocukları ile birlikte kutlanacak.
21-22 ve 23 Nisan tarihleri arasında Safranbolu Kapalı Pazar Alanında kurulacak olan Oyun Köyünün yanı sıra Tataristan Cumhuriyeti’ne bağlı Alabuga ve Bolgar şehirlerinden, Bulgaristan’ın Nessebar şehrinden gelecek olan çocukların gösterilerinin yer alacağı etkinlikler 23 Nisan Pazartesi günü saat 10.30’da Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı’nda başlayacak.
Konuyla ilgili olarak Safranbolu Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Çocuklarımıza hediye edilen bu önemli günde tüm hemşehrilerimizi ve çocuklarımızı 23 Nisan 2018 Pazartesi günü saat 10.30’da Misak-ı Milli Demokrasi Meydanına bekliyoruz” denildi.

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