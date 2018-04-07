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Dünya Müslüman Alimler Birliği Afganistan'daki katliamı kınadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 11:45 | Son Güncelleme

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Karadaği: "Müslüman ve Arap toplumlara karşı işlenmiş, hesabı verilmemiş suçlar dizisinin çirkin yeni bir örneğidir"

DOHA (AA) - Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Ali Muhyiddin el-Karadaği, Afganistan'da Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen hafızların icazet merasimine düzenlenen hava saldırısını katliam olarak niteleyerek kınadı.

Karadaği yayımladığı yazılı açıklamada, "Müslüman ve Arap toplumlara karşı işlenmiş, hesabı verilmemiş suçlar dizisinin çirkin yeni bir örneğidir." ifadelerini kullandı.

Olayı bir katliam olarak niteleyen ve kınayan Karadaği, uluslararası toplumun bu konuda sessiz kalmasını eleştirdi.

Karadaği, "Nerede silahlı çatışmaların ardından sivilleri koruyan Birleşmiş Milletlere bağlı güçler?.." diyerek tepki gösterdi.

Afganistan Hava Kuvvetleri'nin 2 Nisan'da ülkenin kuzeyindeki Kunduz vilayetinde bir medreseye düzenlediği hava saldırısında 100 çocuğun öldüğü ve çok sayıda yaralının olduğu bildirilmişti.

Daşti Arçi Kaymakamı Nasruddin Sadi, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu ifade etmiş ve saldırının medresede hafızlığı bitirenler için yapılan mezuniyet töreni sırasında düzenlendiğini söylemişti.

Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA) ve Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, olay hakkında ayrı soruşturma başlatmıştı.

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Afganistan Dünya Müslüman Alimler Birliği hafız icazet merasimi Karadaği

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