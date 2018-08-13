Dünya Müslüman Alimler Birliği Erbil'de ofis açtı

ERBİL (AA) - Dünya Müslüman Alimler Birliği, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yer alan Erbil kentinde temsilcilik ofisi açtı.

Açılış törenine, Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadaği ile IKBY'den çok sayıda din adamı ve bölge sakini katıldı.

Karadaği, törende yaptığı konuşmada, bünyesinde 95 bin din adamı bulunan Alimler Birliği'nin IKBY'de temsilcilik açmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Birliğin, Müslümanları ilgilendiren birçok meselenin çözümüne yönelik çalışmalar yaptığını hatırlatan Karadaği, "Dünya Müslüman Alimler Birliği olarak geçmişte de barış konularına odaklandık. Pek çok meseleyi barış yoluyla çözdük ve ara buluculuk yaptık." dedi.

Karadaği, birliğin din ve bilimle ilgilenen bir kurum olduğunu dile getirerek, "Dünya Müslüman Alimler Birliği, kâr amacı gütmeyen, hiçbir ülke ve sivil toplum kuruluşuna bağlı olmayan bağımsız bir müessesedir." diye konuştu.

İki yıl önceki darbe girişiminin ardından Erbil'de bir camide cuma hutbesinde Türkiye'deki demokrasi direnişini destekleyen Iraklı din adamı Seyyid Ahmed Pencevini de törende yer aldı.

Pencevini, buradaki konuşmasında, "İslam dini tüm dinlerin zirvesinde. İslam, dünya için bir rahmet dini. İslam'ın güzel yüzünü ve medeniyetini dost ve düşmanlarımıza göstermemiz gerekir." ifadelerini kullandı.

