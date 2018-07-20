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Dünya Müslüman Alimler Birliği Irak'taki göstericilere şiddet kullanılmasını kınadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 14:42 | Son Güncelleme

Dünya Müslüman Alimler Birliği Irak'taki göstericilere şiddet kullanılmasını kınadı

İSTANBUL (AA) - Dünya Müslüman Alimler Birliği, Irak'ta hayat şartlarının iyileştirilmesi talebiyle gösteri yapan protestoculara karşı şiddet kullanılmasını kınadı.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, ülkenin güney kentlerinde başlayan ve başkent Bağdat'a sıçrayan gösterilerde eylemcilere karşı şiddet kullanılmasına tepki gösterildi.

Iraklılara ayrı oldukları konulardan uzak durmaları, kendilerini bir araya getiren ulusal kimliklerine yoğunlaşmaları çağrısında bulunulan açıklamada, mezhepçiliğin bir kenara bırakılması, mezhepçi milislerin de devre dışı bırakılması, Irak'ın vatandaşlık ve egemenlik temelleri üzerine inşa edilmesi gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, gösterilerin her türlü şiddet ve yıkımdan uzak, barışçıl ve uygar bir şeklide olması gerektiğinin altı çizildi.

Yaşananlardan, (ABD) işgalin ve Irak'a müdahale eden bölge ülkelerinin sorumlu tutulduğu açıklamada, Irak hükümetinden göstericilerin taleplerinin karşılanması, ülke egemenliğinin yeniden sağlanması, dış müdahalelerin engellenmesi, yolsuzluğun bitirilmesi, yolsuzluk yapanların cezalandırılması ve devlet bütçesinin şeffaf bir şekilde kullanılması istendi.

Açıklamada ayrıca, su ve elektriğin tedarik edilmesi, sağlık ve alt yapı gibi hizmetlerin verilmesi, iyi hayat şartlarının sağlanması gerektiği aktarıldı.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, iki gün önce Silahlı Kuvvetler Genel Komutanlığı'nın, "göstericilere karşı gerçek mermi kullanılmaması" yönünde verdiği talimata emniyet güçlerinin uyacağını açıklamıştı.

Irak'ın tek gelir kaynağı ham petrol ihracatının büyük bir kısmını tedarik eden güneydeki Basra vilayetinde 8 Temmuz Pazar başlayan gösteriler Zikar, Babil, Meysan, Divaniyye, Necef ve son olarak da başkent Bağdat'a sıçramıştı.

Hayat şartlarının iyileştirilmesinin talep edildiği gösterilerde, su ve elektrik hizmetlerindeki aksaklıklar, işsizlik ve devlet dairelerindeki yolsuzluklar protesto ediliyor.

Gösterilerde 6 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.

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Dünya Müslüman Alimler Birliği gösteriler ırak

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