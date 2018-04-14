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Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden Arap Zirvesi'ne çağrı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 23:30 | Son Güncelleme

Dünya Müslüman Alimler Birliği, 29'uncu Arap Zirvesi'ne katılacak liderlere, Arap dünyasında uzlaşı sağlanması için kapsamlı bir plan geliştirilmesi ve sorunların çözümü için medeni bir diyalog kurulması çağrısı yaptı

KAHİRE (AA) - Dünya Müslüman Alimler Birliği, Suudi Arabistan'ın Zahran kentinde düzenlenecek 29'uncu Arap Zirvesi'ne katılacak liderlere, Arap dünyasında uzlaşı sağlanması için kapsamlı bir plan geliştirilmesi ve sorunların çözümü için medeni bir diyalog kurulması çağrısında bulundu.

Birlik, Suudi Arabistan'da yarın başlayacak 29'uncu Arap Zirvesi öncesinde yayınladığı mesajında, İslam aleminin sorunlarının aşılması için liderlerin sorumluluk almaları gerektiği vurgulanarak Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın kurtulması için gerçekçi bir plan yapılması gerektiği belirtildi.

Düşmana ve müttefiklerine destek, milyarlarca paranın israf edilmesi ve onları razı etmek için ülkelerin imkanlarını boşa harcamak yerine, İsrail işgaline karşı yasal, onurlu direnişe destek vermeleri istenen mesajda, ülkelerin askeri güçlerine ilişkin "Müslüman ve Arap orduları düşmanlarla savaşmaları için kuruldu, ülke içinde savaşmaları ve halklarını yok etmeleri için kurulmadı" ifadeleri yer aldı.

Mart'ta yapılması planlanan Arap Zirvesi, Mısır'daki Cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle 15 Nisan'a ertelenmişti. Husilerin balistik füze saldırıları ihtimalinden dolayı Zahran kentinde yapılacak 29'uncu Arap Zirvesi'nde "Filistin, Suriye, Yemen, Libya, terörle mücadele, İran'ın müdahaleleri ve Arap dünyasındaki iç anlaşmazlıklar olmak üzere 7 temel başlıkta toplantılar düzenlenecek.

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29. Arap Birliği Zirvesi Dünya Müslüman Alimler Birliği Kudüs Suudi Arabistan

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