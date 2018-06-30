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Dünya Müslüman Alimler Birliğinden Dera çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 19:26 | Son Güncelleme

Dünya Müslüman Alimler Birliği: "Esed rejimi ve müttefiklerinin gerçekleştirdiği bu saldırılar, insanlığa karşı işlenmiş savaş suçları boyutuna ulaşmaktadır. Suriye halkının onurunu korumak için buna bir çözüm bulunması gerekiyor"

DOHA (AA) - Dünya Müslüman Alimler Birliği, Suriye'nin güneybatısındaki Dera ilinde Suriye halkına yönelik işlenen insanlık suçlarının acilen durdurulması çağrısında bulundu.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, Dera'da Suriyelilere yönelik işlenen insanlık suçlarının acilen durdurulması için Birleşmiş Milletler (BM) ile İslam ve Arap ülkelerine çağrıda bulunularak, "Esed rejimi ve müttefiklerinin gerçekleştirdiği bu saldırılar, insanlığa karşı işlenmiş savaş suçları boyutuna ulaşmaktadır. Suriye halkının onurunu korumak için buna bir çözüm bulunması gerekiyor." denildi.

Açıklamada ayrıca, insani yardım kuruluşlarına "savaş mağdurları ile yerlerinden edilmiş kişilere karşı görevlerini yerine getirme ve Ürdün'e de bu konuda destek olma" çağrısında bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Birliğin Genel Sekreteri Ali Karadaği ise Dera'da yaşananlardan ve uluslararası toplumun Suriye'yi yüzüstü bırakmasından üzüntü duyduğunu ifade etti.

"Dera'da yaşananlara yönelik rapor ve görüntülerin söz konusu suçların 'savaş suçları' düzeyinde olduğunu ortaya koyduğunu" aktaran Karadaği, bu vahşi saldırıları en şiddetli şekilde kınadığını kaydetti.

Açıklamada, Dera'daki çatışmalar nedeniyle yerlerinden olanların sayısının 150 bine ulaştığına işaret edildi ve tüm yardım kuruluşlarına bu kişilere destek olma çağrısı da yapıldı.

Rejim ve destekçileri, Şam'daki Doğu Guta ve ülkenin orta kesimindeki Humus gerginliği azaltma bölgelerini ele geçirdikten sonra 20 Haziran'da ülkenin güneybatısına yönelik operasyon başlatmıştı.

Birleşmiş Milletler yetkilileri, Dera'da 750 bin kişinin hayatından endişe ettiklerini sık sık tekrarlıyor.

Ülkenin güneybatısındaki Dera ve Kuneytra illeri, Astana süreci garantörleri Türkiye, İran ve Rusya'nın Mayıs 2017'de oluşturduğu 4 gerginliği azaltma bölgesinden birisiydi. Rusya, ABD ve Ürdün, 2 ay sonra Dera ve Kuneytra'yı özel bir anlaşma kapsamına almıştı.
ABD de bölgede desteklediği muhaliflere yardımlarını kesmişti.

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