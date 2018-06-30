Dünya Müslüman Alimler Birliğinden Dera çağrısı

DOHA (AA) - Dünya Müslüman Alimler Birliği, Suriye'nin güneybatısındaki Dera ilinde Suriye halkına yönelik işlenen insanlık suçlarının acilen durdurulması çağrısında bulundu.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, Dera'da Suriyelilere yönelik işlenen insanlık suçlarının acilen durdurulması için Birleşmiş Milletler (BM) ile İslam ve Arap ülkelerine çağrıda bulunularak, "Esed rejimi ve müttefiklerinin gerçekleştirdiği bu saldırılar, insanlığa karşı işlenmiş savaş suçları boyutuna ulaşmaktadır. Suriye halkının onurunu korumak için buna bir çözüm bulunması gerekiyor." denildi.

Açıklamada ayrıca, insani yardım kuruluşlarına "savaş mağdurları ile yerlerinden edilmiş kişilere karşı görevlerini yerine getirme ve Ürdün'e de bu konuda destek olma" çağrısında bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Birliğin Genel Sekreteri Ali Karadaği ise Dera'da yaşananlardan ve uluslararası toplumun Suriye'yi yüzüstü bırakmasından üzüntü duyduğunu ifade etti.

"Dera'da yaşananlara yönelik rapor ve görüntülerin söz konusu suçların 'savaş suçları' düzeyinde olduğunu ortaya koyduğunu" aktaran Karadaği, bu vahşi saldırıları en şiddetli şekilde kınadığını kaydetti.