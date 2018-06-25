Dünya Müslüman Alimler Birliğinden Erdoğan'a tebrik

Dünya Müslüman Alimler Birliği, seçimlerdeki başarısından ve Türk halkının güvenini kazanmasından ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.
Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadaği yayımladığı mesajda, "Türk halkını, medeni ve onurlu seçim sürecindeki başarısından ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da halkın güvenini kazanmasından ötürü tebrik ediyoruz." ifadesine yer verdi.
Karadaği mesajında, Türkiye'nin bilim, adalet ve medeniyet alanında büyük ülkelerin seviyesine yükselmesi temennisinde bulundu. Türkiye'nin zaferinin, ümmetin zaferi olduğuna vurgu yapan Karadaği, Türkiye'deki seçimlerin, partiler arasındaki iletişimi halkın yararına olacak şekilde artırmasını umut ettiklerini belirtti.
Suriye'deki İhvan'ın Genel Başkanı Muhammed Velid Hikmet de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, seçimlerde kazanılan başarının, hürriyet, adalet, demokrasi ve Türk halkının zaferi olduğunu dile getirdi. Hikmet, söz konusu başarının, diktatörlüğe ve yolsuzluğa karşı verdiği mücadelede Suriye halkının desteklenmesi anlamına geldiğini kaydetti.
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