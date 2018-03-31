Dünya Müslüman Alimler Birliğinden Filistinlilere destek çağrısı

İSTANBUL (AA) - Dünya Müslüman Alimler Birliği, dünya ülkeleri halklarına, Filistinlilerin evlerine dönüş hakkına destek olmak için meydanlar ile elçilikler önünde gösteri yapma çağrısında bulundu.

Birlik tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail yönetiminin, evlerine geri dönmek ve topraklarını geri almak isteyen Filistinlilere yönelik uygulamalarının büyük bir endişe ve üzüntüyle takip edildiği belirtildi.

İsrail'in Filistin'de işlediği suçların kınandığı açıklamada, dünya ülkeleri halklarından, meydanlar, büyükelçilikler ve konsolosluklar önünde Filistin'e destek gösterisi yapması istendi.

"Filistinli mültecilerin 1948'de tehcir edildikleri topraklara geri dönme talebi geçen yılların silemediği temel ve yasal bir taleptir." ifadesine yer verilen açıklamada, "teslim olma" seçeneğinin özellikle "yüzyılın anlaşmasına" hazırlık yapıldığı, İsrail ile normalleşmenin, abluka ve yerleşim birimleri inşaatının arttığı bir dönemde dönüş hakkını unutturamadığı kaydedildi.

İsrail askerlerinin, Gazze sınırında dün düzenlenen "Filistin Toprak Günü" gösterilerine gerçek mermiyle müdahalesi sonucu 15 Filistinli şehit olmuş, yüzlerce Filistinli yaralanmıştı.