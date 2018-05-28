Dünya Müslüman Alimler Birliğinden Gazze çağrısı

İSTANBUL (AA) - Dünya Müslüman Alimler Birliği, İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği vahşi suçları kınayarak, Gazze'deki İsrail ablukasının kalkması çağrısında bulundu.
Birlikten yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği vahşi suçlar kınanarak, bunların insanlığa karşı büyük bir suç olduğu vurgulandı.
Bu suçlar karşısında sessiz kalınmaması gerektiği belirtilen açıklamada, Gazze'ye "komşu ülkelere" ablukayı kaldırma çağrısı yapıldı.
Ayrıca tüm Müslümanlara Filistin halkının acılarını dindirmek için çalışma, din adamlarına ve dini kurumlara da bölgedeki "siyonist politikalara" karşı harekete geçme çağrısında bulunuldu.
Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adını verdikleri barışçıl gösteriler düzenliyor.
İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.
Gösterilerin başından bu yana aralarında gazeteciler ve çocukların da bulunduğu 110'dan fazla Filistinli İsrail askerleri tarafından şehit edildi, binlerce Filistinli yaralandı.
Filistin'de 2006'da yapılan ve Hamas'ın kazandığı seçimlerin ardından İsrail, Gazze Şeridi'ne kara, deniz ve havadan abluka uygulamaya başlamıştı. Uluslararası tepkilere rağmen Gazze'ye yönelik abluka aralıksız devam ediyor.
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