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Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden "geri dönüş" mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 00:23 | Son Güncelleme

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği: - "Üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin Filistinlilerin evlerine dönme hakkı saklıdır ve Müslümanların bu konu üzerine yoğunlaşması gerekmektedir. Filistin, farklı tarafları bir araya getiren tek sancaktır"

İSTANBUL (AA) - Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Ali Muhyiddin el-Karadaği, Filistinlilerin evlerine geri dönüş hakkının zaman aşımına uğramayacağını ve Müslümanların bu mesele üzerine eğilmeleri gerektiğini belirtti.

Prof. Dr. Ali Muhyiddin el-Karadaği, İsrail'in kuruluşu olan Nekbe'nin 70. yılı münasebetiyle yazılı açıklama yaptı.

Karadaği açıklamasında, "Üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin Filistinlilerin evlerine dönme hakkı saklıdır ve Müslümanların bu konu üzerine eğilmesi gerekmektedir. Filistin, farklı tarafları bir araya getiren tek sancaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Nekbe'nin 70. yılında Filistin davasına ve hakkımıza bağlı kalacağımıza, teslimiyete karşı çıkacağımıza dair verdiğimiz yemini tazeleyelim." ifadesini kullanan Karadaği, Filistin halkının geri dönüş hakkından ya da Filistin'in bir karış toprağından vazgeçmenin söz konusu olmadığını kaydetti.

- "Nekbe"

Filistinliler, 14 Mayıs 1948'de İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor. Batı Şeria ve Doğu Kudüs 1967'den bu yana İsrail işgali altında bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Nekbe

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