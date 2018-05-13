İSTANBUL (AA) - Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Ali Muhyiddin el-Karadaği, Filistinlilerin evlerine geri dönüş hakkının zaman aşımına uğramayacağını ve Müslümanların bu mesele üzerine eğilmeleri gerektiğini belirtti.
Prof. Dr. Ali Muhyiddin el-Karadaği, İsrail'in kuruluşu olan Nekbe'nin 70. yılı münasebetiyle yazılı açıklama yaptı.
Karadaği açıklamasında, "Üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin Filistinlilerin evlerine dönme hakkı saklıdır ve Müslümanların bu konu üzerine eğilmesi gerekmektedir. Filistin, farklı tarafları bir araya getiren tek sancaktır." değerlendirmesinde bulundu.
"Nekbe'nin 70. yılında Filistin davasına ve hakkımıza bağlı kalacağımıza, teslimiyete karşı çıkacağımıza dair verdiğimiz yemini tazeleyelim." ifadesini kullanan Karadaği, Filistin halkının geri dönüş hakkından ya da Filistin'in bir karış toprağından vazgeçmenin söz konusu olmadığını kaydetti.
- "Nekbe"
Filistinliler, 14 Mayıs 1948'de İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor. Batı Şeria ve Doğu Kudüs 1967'den bu yana İsrail işgali altında bulunuyor.
Fransa Paris'te bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var
ABD ve Rus savaş uçakları, ABD semalarında burun buruna geldi
Sosyal medyada 'Yok laiklik elden gidiyor' sözüyle viral olan yaşlı adam yine objektiflere yansıdı!
Polisin 'dur' ihtarına uymayan genç kadın, hatasını hayatıyla ödedi
Lefkoşa'da bunalıma giren liseli genç kız intihar etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan misafir öğrencilere müjde
Bafa Gölü uzmanları şaşırttı: 'Bu kadarını ben bile beklemezdim'
Youtuber Mervan Tepelioğlu'na suçüstü! Fenomen kaçakçı çıktı!
Google Chrome kullanıyorsanız bu uygulamaları hemen silin!
Karabük'te 70 üniversite öğrencisi berberin kendilerini dolandırdığı iddiasıyla polise şikayette bulundu
Kültür ve Turizm Bakanlığı kapatılıyor mu?
Ünlü sunucudan olay itiraf: Göğüslerim öyle sarktı ki...
Okuyucu Yorumları 0 yorum