Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden İsrail ve Arap liderlere tepki

ERBİL (AA) - Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadaği, İsrail askerlerinin dün ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek istenen Filistinlilere uyguladığı saldırıları en güçlü şekilde kınadığını söyledi.
Karadaği, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Dünya Müslüman Alimler Birliği olarak, işgalci ve Siyonist ordunun Nekbe (felaket) gününde Filistin halkına karşı uyguladığı saldırıyı yakından takip ediyoruz. ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyıp, işgalci bir ülkenin başkenti gibi tanımasıyla eş zamanlı olarak gerçekleşen bu saldırılar bizi daha çok endişelendiriyor." ifadelerini kullandı.
- "Arap liderlerinin çoğu sessiz"
"ABD, İsrail'i teşvik ederek bu büyük suça ortak olmuştur" diyen Karadaği, şunları kaydetti:
"Filistin halkına karşı işlenen bu suçlar karşısındaki sessizlikleri nedeniyle başta Arap ülkelerindeki iktidarlar olmak üzere tüm dünya, meydana gelen bu olayların sorumlularıdır. İşlenen bu suçlar karşısında Arap liderlerinin çoğu sessiz kalıyor hatta bazıları Siyonistlerin yanında durarak ABD ve İsrail'in projelerine destek veriyor."
- "Bu suçları işleyenler yargılanmalı"
Karadaği, "Siyonist rejime karşı tüm İslam ve Arap ülkeleri ile uluslararası toplumun birlikte hareket etmesi gerekiyor. Bu suçları işleyenler yargılanmalı." dedi.
Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Karadaği ayrıca böylesi büyük bir insanlık suçu karşısında sessiz kalınmaması çağrısı yaptı.
İssrail askerleri, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için dün Gazze sınırında düzenlenen gösterilere katılan 59 Filistinliyi şehit etmiş, binlerce Filistinliyi de yaralamıştı.
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