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Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden Türk halkına tebrik mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2018 00:06 | Son Güncelleme

Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden Türk halkına tebrik mesajı

ERBİL (AA) - Dünya Müslüman Alimler Birliği, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişten dolayı Türk halkını tebrik etti.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişten dolayı Türk halkını kutlayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başarılar diledi.

Karadaği, yeni dönemde Türkiye'nin, adalet, kalkınma, özgürlük ve refahın zirvesine ulaşması, tüm bilimsel, insani, sosyal, ekonomik, askeri ve teknik alanlarda ilerleme kaydetmesi temennisinde bulundu.

Türk halkından güven tazelemesi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik eden Karadaği, "İslam dünyasına hizmet etmeniz ve başta Filistin olmak üzere Müslümanların haklı davalarına destekleriniz konusunda Allah'tan size başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Karadaği, ayrıca yeni kabine üyelerinin tümünü kutlayarak, görevlerinde ve Türkiye'yi gelişmiş ülkeler seviyesine yükseltmede başarılar diledi.

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Ali Muhyiddin el-Karadaği Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Dünya Müslüman Alimler Birliği

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