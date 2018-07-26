İSTANBUL (AA) - Dünya Müslüman Alimler Birliği, İsrail meclisi tarafından kabul edilen "Yahudi ulus devlet" yasasıyla ilgili "ırkçı" nitelemesinde bulundu.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali el-Karadaği, yaptığı yazılı açıklamada, "Birlik, İslam ve Arap dünyasını, İsrail'in ırkçı yasasını durdurmaya çağırıyor ve vicdan sahiplerinin de bu yasayı engellemek için hukuki düzeyde harekete geçmesini, İsrail'in ırkçılığını ortaya çıkarmasını ve Filistin halkının yanında durmasını istiyor." ifadelerini kullandı.

Karadaği, birliğin, Körfez ülkeleri ve Arap dünyası başta olmak üzere İslam dünyasında yaşanan bölünmeler, parçalanmalar, Arap liderlerin önemli bir kısmının ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına sessiz kalması ve bunu tanıması gibi tehlikeli gelişmeleri yakından takip ettiğini dile getirdi.

Tüm bu gelişmelerin İsrail'i "Yahudi ulus devlet" yasasını kabul etmeye teşvik ettiğini aktaran Karadaği, söz konusu yasanın çok tehlikeli olduğunu, Filistin halkının kendi toprakları ile Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın geleceğine olumsuz etkisi olduğunu ifade etti.