İSTANBUL (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "İslamsız bir belde demek, İslam'ın bulunmadığı bir yerde dengenin olmadığı anlamına geliyor. Dolayısıyla biz, dengesiz, bozulmuş olan dünyayı yeniden dengeye getirmek üzere görevlendirilmiş insanlarız. Müslüman'ı böyle tarif edebiliriz. Az da olsak, sayımız az da olsa, hem kendimiz hem çocuklarımızı, gençlerimiz yetiştirirken, bu ilkeye dikkat etmemiz gerekiyor." dedi.

Prof. Dr. Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Uluslararası Müslüman Topluluklarla Dayanışma Vakfı tarafından düzenlenen Dünya Müslüman Azınlıklar Zirvesi kapsamındaki "Geçmiş ve Gelecek Perspektifinde Azınlık Müslümanlar" panelinin yöneticiliğini yaptı.

Mekke döneminde Hazreti Muhammed ve yanına yer alan Müslümanlar'ın 13 yıl boyunca azınlık olarak yaşadığını ve çeşitli zorluklara, sıkıntılara göğüs gerdiğini anlatan Erbaş, "Medine'ye hicret ettiğinde nüfusun yarısından çoğu Yahudi, bir kısmı putperest olarak devam ediyordu, müminler yine azınlıktaydı. Kendimizi hem Mekke hem Medine dönemindeki azınlıkların seleflerimiz olarak değerlendirmemiz mümkün. O dönemde nasıl yapmışlarsa, bugün bizler de aynı şekilde sıkıntılara, zorluklara göğüs gererek, İslam'ı en güzel şekilde temsil etmek durumundayız." diye konuştu.