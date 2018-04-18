İSTANBUL (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 24 Haziran'da yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimi'ne ilişkin "Bu seçimle beraber Türkiye yeni bir sisteme, başkanlık sistemine geçiyor. Başkanlık sisteminin, 24 Haziran seçimlerinden sonra Türkiye'yi daha güçlü, daha istikrarlı yapacağına inanıyoruz." dedi. Bakan Çavuşoğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Uluslararası Müslüman Topluluklarla Dayanışma Vakfı'nın (MÜSDAV) iş birliğiyle düzenlenen Dünya Müslüman Azınlıklar Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, yurt dışında 6 milyon civarında Türk yaşadığını ve bunların önemli bir kısmının Avrupa'da bulunduğunu ifade ederek, Avrupa'daki Müslüman azınlığın büyük bir bölümünün Türklerden oluştuğunu kaydetti. Geçen yıl Avrupa'daki Türk vatandaşlarının mülklerine ve camilerine yönelik 100'den fazla saldırı olduğunu anlatan Çavuşoğlu, "Demokrasi dersi vermeye çalışan Avrupa ülkelerindeki Müslüman azınlıklara haklarının verilmediğini ve haklarının da elinden alınmaya başladığını görüyoruz. Örneğin Batı Trakya'da 150 bin civarında soydaşımız yaşıyor ve soydaşımızın etnik kimliği ihbar ediliyor, kendi müftüsünün seçilmesinin önünde engeller çıkarılıyor. Demokrasi ve insan hakları dersi verenler ve vermeye çalışanlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını hiçe sayıyorlar, uygulamıyorlar." diye konuştu.

Müslümanların çektiği sıkıntıların sadece Batı ile sınırlı olmadığını dile getiren Çavuşoğlu, şunları aktardı: "Dünyanın her yerinde aynı zulmü görüyoruz. Ne yazık ki Orta Doğu'dan Afrika'ya İslam coğrafyasında da kan ve gözyaşı var. Filistin'de insanlık ayaklar altına alınıyor. Somali'de, Yemen'de, Suriye'de mümin kardeşlerimizin yaşadığı acıları kalbimizde hissediyoruz. Asya kıtasında da ciddi sorunlar var. Afganistan'da masum Müslüman kardeşlerimiz terör saldırılarına kurban gidiyor. Rohingyalı Müslümanlar bugün bir zulme, adeta bir soykırıma uğruyor ve dünya bunu seyrediyor. 4-5 Mayıs'ta kardeş ülke Bangladeş'e gideceğiz, İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları toplantısı marjında. İnşallah Cox Bazaar'a giderek oradaki Rohingyalı kardeşlerimizi ziyaret edeceğiz. İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan gelen tüm kardeşlerimizin de buraları görmesini arzu ediyoruz. Myanmar'dan bu kardeşlerimiz niye kaçmak zorunda kaldı? Bu sorunu kökten çözmemiz lazım. Dünyanın herhangi bir yerinde Hristiyan bir gruba ya da Yahudi bir gruba böyle bir zulüm yapılsaydı tüm dünya ayağa kalkardı ama Müslüman olunca bazı tepkiler, bazı açıklamalar.. Sonuçta yapılan bir şey yok."

İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesindeki Filistin Temas Grubu toplantısını da ilerleyen günlerde Ramallah'ta yapacaklarını kaydeden Çavuşoğlu, Filistin tarafından tarih için haber beklediklerini söyledi. - "Türkiye adeta az gelişmiş ülkelerin ve halklarının sesi oldu" Filistin ve Kudüs davasını BM'de sonuna kadar savunduklarını belirten Çavuşoğlu, "Kudüs konusunda da birlik, beraberlik içinde olmamız lazım. Biz New York'a gittiğimiz zaman bazı büyük Müslüman ülkelerin büyükelçileri ABD'nin baskısından dolayı New York'u terk etmişti. 'Niye gittiler?' dedik, 'Tatile gittiler.' dediler. Bizim en büyük davalarımızdan birisi; Kudüs davasıdır. Tarihi bir oylama zamanında o ülkelerin büyükelçileri tatile gidemez. Ben biliyorum ki, tatile gitmediler, ABD'nin baskısından dolayı korktular ve kaçtılar." dedi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin Afrika'ya da yardım elini uzattığını ve büyükelçilik ile konsolosluklarda çeşitli çalışmalar yaptıklarını söyledi. Türkiye'nin insani yardımları dünyanın her ülkesine gönderdiklerini ifade eden Çavuşoğlu, şöyle konuştu: