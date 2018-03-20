AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Son 15 yılda orman alanlarımızı 15 milyon dekar artırdık. 5 milyon hektara yakın alanda ağaçlandırma yaparak ve 4 milyardan fazla fidanı toprakla buluşturarak toprağımızın canına can, bereketine bereket kattık." ifadesini kullandı.

Karaaslan, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, ekolojik, ekonomik ve sosyal anlamda pek çok yararı bulunan ormanların milli servet özelliklerinin yanı sıra bir ekosistem olarak da canlıların yaşam alanını oluşturduğunu anlattı.

Tüm doğal kaynakların yanlış kullanım ve bilinçsiz tüketim durumunda yok olacağının bilinen bir gerçek olduğuna işaret eden Karaaslan, "Bunun gibi yer üstü doğal kaynağımız olan ormanlarımızın bilinçsiz tüketimi de pek çok çevre felaketine neden olacak, doğal dengeyi bozacaktır. Ormanların korunup zenginleştirilmesi için ülkeler bazında ve küresel ölçekte toplumun tüm üyelerine çevre bilincinin kazandırılması büyük önem taşımaktadır." değerlendirmesinde bulundu.