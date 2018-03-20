AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Son 15 yılda orman alanlarımızı 15 milyon dekar artırdık. 5 milyon hektara yakın alanda ağaçlandırma yaparak ve 4 milyardan fazla fidanı toprakla buluşturarak toprağımızın canına can, bereketine bereket kattık." ifadesini kullandı.
Karaaslan, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, ekolojik, ekonomik ve sosyal anlamda pek çok yararı bulunan ormanların milli servet özelliklerinin yanı sıra bir ekosistem olarak da canlıların yaşam alanını oluşturduğunu anlattı.
Tüm doğal kaynakların yanlış kullanım ve bilinçsiz tüketim durumunda yok olacağının bilinen bir gerçek olduğuna işaret eden Karaaslan, "Bunun gibi yer üstü doğal kaynağımız olan ormanlarımızın bilinçsiz tüketimi de pek çok çevre felaketine neden olacak, doğal dengeyi bozacaktır. Ormanların korunup zenginleştirilmesi için ülkeler bazında ve küresel ölçekte toplumun tüm üyelerine çevre bilincinin kazandırılması büyük önem taşımaktadır." değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye'yi 2023 yılında ormancılık alanında da güçlü bir ülke haline getirmek için çalıştıklarını vurgulayan Karaaslan, şunları kaydetti:
"Daha sağlıklı bir çevre, daha yeşil bir Türkiye için 78 milyon hektarlık alanı ve ekolojik bakımdan zengin bir çeşitliliğe sahip olan ormanlarımızın sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda korunarak geleceğe taşınması amacıyla son 15 yılda orman alanlarımızı 15 milyon dekar artırdık. 5 milyon hektara yakın alanda ağaçlandırma yaparak ve 4 milyardan fazla fidanı toprakla buluşturarak toprağımızın canına can, bereketine bereket kattık. Başlatılan ağaçlandırma seferberliğiyle 2019 yılı sonuna kadar ülkemizin yüzde 29'u ormanlarla donatılmış olacak."
Karaaslan, Türkiye'nin doğal varlığı ve çevre değerlerini gelecek vizyonundan ayrı düşünmediklerini belirterek, ormanların korunması ve geleceğe taşınması amacıyla başlatılan ağaçlandırma seferberliği ile daha yeşil bir ülke inşa edeceklerini ifade etti.
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