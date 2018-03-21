Dünya Ormancılık Günü kutlanıyor

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü, Kuzey Yarım kürede ilkbaharın başlangıç günü olan ve Dünya Ormancılık Günü olarak da kutlanan 21 Mart etkinlikleri çerçevesinde halka ücretsiz fidan dağıtımına başladı.

21 Mart Dünya Ormancılık Günü nedeniyle Orman Bölge Müdürlüğü binaları bayrak, flama ve balonlarla süslendi. Ormanın faydalarını ve ağaç sevgisini anlatan afişler asıldı. İlk dağıtım Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü önünde gerçekleştirildi. Bölge Müdürü Recep Temel’in Cumhurbaşkanlığındaki törene katılması nedeniyle, Bölge Müdür Yardımcısı Adil Koçaslan fidan dağıtımını başlattı. Orman Fidanlığında yetiştirilen 4 yaşındaki sedir, karaçam ve sarıçam türlerinden 4 bin fidan kısa sürede tükenince öğleden sonra bir kamyon fidan daha getirildi. İlk gün 8 bin fidan dağıtıldı.

Orman Bölge Müdür Yardımcısı Adil Koçaslan, Orman Haftası boyunca fidan dağıtımlarının devam edeceğini, Eskişehir ilinde 15 bin, Afyonkarahisar ilinde ise 21 bin fidanın halka ücretsiz verileceğini söyledi. Kocaslan, fidan alan vatandaşlara seslenerek kısa sürede bu fidanları toprakla buluşturmalarını istedi.

Fidan dağıtımları 23 Mart Cuma günü Saat:14.00’de Espark AVM önünde ve Gökmeydan Pazar yerinde, Cumartesi günü ise Hamamyolu’nda devam edecek.