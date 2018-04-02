Dünya Otizim Farkındalık Günü

Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla bir araya gelen işitme, otizm, bedensel ve zihinsel engelliler düzenlenen etkinlikle gönüllerince eğlendi.

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bulunan Mavi Deniz Rehabilitasyon Merkezi 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla bir etkinlik düzenledi. 2006 yılından beri Diclekent villalarında işitme, otizm, bedensel ve zihinsel engellilere yönelik faaliyet yürüten Mavi Deniz Rehabilitasyon Merkezi tarafından öğrenci ve velilerine yönelik etkinlik düzenlendi. Merkez bahçesinde düzenlenen etkinliğe katılan öğrenci ve veliler müzik eşliğinde halay çekip doyasıya eğlendi. Merkez kurucusu Arzu Özdoğan, kurum bahçesinde düzenledikleri etkinlikte müzik eşliğinde oyunlar oynadıklarını söyledi. Otizmli çocuklarla birlikte gün boyu değişik etkinlikler düzenlediklerini belirten Özdoğan, çocuklarla birlikte pasta kesip balonlar uçurduklarını söyledi. Düzenledikleri etkinliğin öğrenci ve velilerini çok mutlu ettiğini kaydeden Özdoğan 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Gününde güzel bir kaynaşmaya vesile olduğunu söyledi.

Okul öncesi öğretmeni Arzu Kabar tarafından yapılan açılış konuşması ile başlayan etkinlik gün boyu, halaylar çekip, müzik eşliğinde değişik oyunlar oynayarak devam etti. Etkinlik pasta kesimi ve hatıra fotoğraflarının çekimi ile son buldu.