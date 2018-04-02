Elazığ Özel Eğitim Uygulama Merkezi tarafından da öğretmenevi önünde düzenlenen etkinlikte otizmli çocuklar ve aileleri klasik arabalarla şehir turu attı.

"Otizmli çocukları aileler 2 yaşına kadar tespit edemiyor. Temel hedefimiz farkındalık yaratmak." diyen Kenç, ailelerin ilgili hekimlere müracaat ederek bir an önce teşhisin ve tedaviye başlanmasının önemine değindi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Suat Kenç de toplumda farkındalık oluşturmak için güzel aktiviteler düzenlediklerini söyledi.

Elazığ'da Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce Kültür Parkı'nda düzenlenen etkinliğe katılan otizmli öğrenciler ve aileleri, "Otizmi fark et, kabul et, bizimle yürü", "Otizm sevgi ister" ve "Otizm eksiklik değil" yazılı pankartlarla yürüdü.

ELAZIĞ/SİİRT (AA) - Elazığ ve Siirt'te 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla yürüyüş yapıldı.

- Siirt

Siirt'te Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce, yürüyüş düzenlendi.

Güres Caddesi'nde bir araya gelen kurum personeli, otizmli çocuklar ve aileleri 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Gökhan Marakçı, yaptığı açıklamada, otizme dikkati çekmek, toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla 81 ilde düzenlenen yürüyüşün bir etabını da Siirt'te gerçekleştirdiklerini söyledi.

Marakçı, otizmde erken tanı ve özel eğitimin önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Otizmli çocukların, bireylerin ve ailelerinin toplumsal yaşama katılmaları Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak en temel amacımızdır. Gün geçtikçe yaygınlaşan otizme ilişkin farkındalığın artırılması kapsamında bizler de bugün çocuklarımızla farkındalık oluşturmak istedik. Otizmli bireylerin çocukluktan itibaren ön yargı ve ayrımcılığa maruz kalmadan, nitelikli eğitim alabilmeleri hepimizin önceliği olmalıdır. Bu düşüncelerle otizmli bireylerin sosyal yaşama katılabilmeleri için bütün olanaklarımızla Bakanlık olarak bir çaba içerisindeyiz. Bugün buradaki en temel ve en kısa mesajımız, 'Otizmi fark et, kabul et'. Otizmle mücadele eden vatandaşlarımızın sağlıklı bir yaşama kavuşmasını temenni ediyoruz."

Konuşmaların ardından katılımcılar mavi balon uçurdu.