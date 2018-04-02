HABER

Dünya Otizm Farkındalık Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 16:19 | Son Güncelleme

Elazığ ve Siirt'te Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi

ELAZIĞ/SİİRT (AA) - Elazığ ve Siirt'te 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla yürüyüş yapıldı.

Elazığ'da Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce Kültür Parkı'nda düzenlenen etkinliğe katılan otizmli öğrenciler ve aileleri, "Otizmi fark et, kabul et, bizimle yürü", "Otizm sevgi ister" ve "Otizm eksiklik değil" yazılı pankartlarla yürüdü.

Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz, otizm konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla 2008 yılında Birleşmiş Milletler tarafından 2 Nisan'ın "Dünya Otizm Farkındalık Günü" ilan edildiğini anımsattı.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Suat Kenç de toplumda farkındalık oluşturmak için güzel aktiviteler düzenlediklerini söyledi.

"Otizmli çocukları aileler 2 yaşına kadar tespit edemiyor. Temel hedefimiz farkındalık yaratmak." diyen Kenç, ailelerin ilgili hekimlere müracaat ederek bir an önce teşhisin ve tedaviye başlanmasının önemine değindi.

Elazığ Özel Eğitim Uygulama Merkezi tarafından da öğretmenevi önünde düzenlenen etkinlikte otizmli çocuklar ve aileleri klasik arabalarla şehir turu attı.

- Siirt

Siirt'te Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce, yürüyüş düzenlendi.

Güres Caddesi'nde bir araya gelen kurum personeli, otizmli çocuklar ve aileleri 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Gökhan Marakçı, yaptığı açıklamada, otizme dikkati çekmek, toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla 81 ilde düzenlenen yürüyüşün bir etabını da Siirt'te gerçekleştirdiklerini söyledi.

Marakçı, otizmde erken tanı ve özel eğitimin önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Otizmli çocukların, bireylerin ve ailelerinin toplumsal yaşama katılmaları Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak en temel amacımızdır. Gün geçtikçe yaygınlaşan otizme ilişkin farkındalığın artırılması kapsamında bizler de bugün çocuklarımızla farkındalık oluşturmak istedik. Otizmli bireylerin çocukluktan itibaren ön yargı ve ayrımcılığa maruz kalmadan, nitelikli eğitim alabilmeleri hepimizin önceliği olmalıdır. Bu düşüncelerle otizmli bireylerin sosyal yaşama katılabilmeleri için bütün olanaklarımızla Bakanlık olarak bir çaba içerisindeyiz. Bugün buradaki en temel ve en kısa mesajımız, 'Otizmi fark et, kabul et'. Otizmle mücadele eden vatandaşlarımızın sağlıklı bir yaşama kavuşmasını temenni ediyoruz."

Konuşmaların ardından katılımcılar mavi balon uçurdu.

Tek numara olacak! 155, 110 tarih oluyorTek numara olacak! 155, 110 tarih oluyor
Çocuklarını yolun ortasına bırakıp kaçtıÇocuklarını yolun ortasına bırakıp kaçtı
'İhanet kokan sözler yükselmeye başladı''İhanet kokan sözler yükselmeye başladı'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dünya Otizm Farkındalık Günü Elazığ Siirt

En Çok Okunan Haberler

Öz kızını istismar eden babayı vatandaşlar yakaladı!

Öz kızını istismar eden babayı vatandaşlar yakaladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Nihat Doğan, Özgecan Aslan'ın babasıyla buluştu! Küfürlü paylaşımda bulundu

Nihat Doğan, Özgecan Aslan'ın babasıyla buluştu! Küfürlü paylaşımda bulundu

Ankara kulisleri hareketlendi! CHP'de Ankara için sürpriz isim!

Ankara kulisleri hareketlendi! CHP'de Ankara için sürpriz isim!

Süleyman Şah Türbesi'yle ilgili yeni gelişme!

Süleyman Şah Türbesi'yle ilgili yeni gelişme!

1 Nisan şakası sandılar! Gelin ve damat neye uğradığını şaşırdı!

1 Nisan şakası sandılar! Gelin ve damat neye uğradığını şaşırdı!

İlginizi Çekebilir

Tansu Çiller'den Erdoğan değerlendirmesi: Birçok oyunu bozdu! Kutlamak lazım

Tansu Çiller'den Erdoğan değerlendirmesi: Birçok oyunu bozdu! Kutlamak lazım

Bakan müjdeyi verdi: Salı günü hayata geçiyor

Bakan müjdeyi verdi: Salı günü hayata geçiyor

Afrin ve Karabük'ten kahreden haber: 3 şehit, 13 yaralı

Afrin ve Karabük'ten kahreden haber: 3 şehit, 13 yaralı

TEM'de 8 polisin yaralandığı kaza kamerada

TEM'de 8 polisin yaralandığı kaza kamerada

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e çok sert sözler!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e çok sert sözler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Karadeniz'de hareketli saatler! Başıboş konteyner alarmı

Karadeniz'de hareketli saatler! Başıboş konteyner alarmı

Afrin'de teröristlerin ‘Allahu Ekber’ oyunu!

Afrin'de teröristlerin ‘Allahu Ekber’ oyunu!

TÜRK-İŞ 1 Mayıs'ı Hatay'da kutlayacak

TÜRK-İŞ 1 Mayıs'ı Hatay'da kutlayacak

Nüfus Müdürlüğü randevu nasıl alınır? Pasaport, ehliyet artık Nüfus Müdürlüğü'nde!

Nüfus Müdürlüğü randevu nasıl alınır? Pasaport, ehliyet artık Nüfus Müdürlüğü'nde!

Mehmet Şanlı'yı sokak ortasında dövmüşler!

Mehmet Şanlı'yı sokak ortasında dövmüşler!

İstanbul Gaziosmanpaşa'da büyük yangın!

İstanbul Gaziosmanpaşa'da büyük yangın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.