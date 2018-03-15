Dünya Pi Günü’nü unutmadılar

Bilecik Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, Mart ayının 2’inci haftasında kutlanan Dünya Pi Günü’nü unutmadı.

Bilecik Bilim ve Sanat Merkezi Konferans Salonu’nda, Dünya Pi Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Gerçekleştirilen programa, Bilecik Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Tarkan Ünal, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Program öncesi kısa bir açıklama yapan Bilecik Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Tarkan Ünal, “Dünya Pi Günü danışmanlarımız Sedef Çelik ve Nihal İdin rehberliğinde hazırlanan programı coşkuyla kutladık. Ve günün en renkli faaliyeti Pi sayısı basamaklarını ezberleme yarışması yaptık. Dereceye giren öğrencilerimize ve yarışmaya katılan tüm öğrencilerimize çeşitli ödüller verdik. Programın hazırlanmasında emeği geçen tüm öğretmenlerimize teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.

Konuşmanın ardından program Pi sayısı basamaklarını ezberleme yarışmasıyla devam ederken, yarışmada dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.