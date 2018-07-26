Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Başkan Yardımcılığına ilk defa Kıbrıslı bir Türk seçildi

Ahmet Savaşan, Türkiye'nin konsey üzerinde önemli ve güçlü bir lobisi bulunduğunu, konseyin başkan yardımcılığı görevine Türkiye’nin büyük desteği sayesinde oy birliği ile seçildiğini, bunun da 57 ülkede kabul gördüğünü anlattı.

Rum Enerji ve Turizm Bakanlığının hazırladığı raporda "Türkiye'nin konsey üzerinde önemli ve güçlü bir lobisi olduğuna" yer verdiği bilgisini paylaşan Savaşan, Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin Dünya Sağlık Turizmi Konseyine KKTC Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu’nun Onur Kurulu üyesi, kendisinin de Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığından dolayı konseye alternatif yaratılması için girişim başlattığını söyledi. Savaşan, Rum hükümetinin, konseyin genel sekreteri ile üç Yunan üyesine istifa etmeleri yönünde baskı yaptığına işaret etti.

Yardımcılığa seçilen ilk Kıbrıslı Türk olan Savaşan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Konseyin Başkan Yardımcılığına Kıbrıslı Türk olarak seçilmesinin Rumları rahatsız ettiğini belirttti.

Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Başkan Yardımcılığına seçilen Ahmet Savaşan, konseye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak girebilmelerinde Türkiye Cumhuriyeti’nin önemli bir gücü ve ağırlığının söz konusu olduğunu söyledi.

Rum ve Yunan lobisinin Kuzey Kıbrıs’ın dünyadan haksız olarak izole edilmesine artık gücü yetmediğine işaret eden Savaşan, "Eskiden Kıbrıslı Türkler olarak bizler, KKTC’nin uluslararası platformlarda temsil edilememesini Rum ve Yunan ambargosuna, lobisine bağlardı. Bugün Rum tarafında ilk defa resmi kaynaklar, 'Türkiye'nin artık dünyada ve pek çok yerde önemli bir lobiye sahip olduğunu, Rumların, Kuzey Kıbrıs’ın uluslararası birliklere girmesini veto edemediğini' yazdı. Bu ülkemiz açısından önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya Sağlık Turizmi Konseyi olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sağlık hizmeti almak isteyenleri buraya getirilip ülkenin sağlık ve otelcilik hizmetlerinden faydalanması için gerekli gayreti gösterdiklerini ifade eden Savaşan, KKTC'nin kendi ayakları üzerinde durmasını sağlamak için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

- "KKTC'ye yıllardır haksız ambargolar uygulanıyor"

Savaşan, KKTC'nin yılardır haksız ambargolara maruz kaldığına işaret ederek, "Dünyanın da BM’nin de bu haksızlığı görmesi gerekiyor. İşte Dünya Sağlık Konseyine KKTC olarak bizlerin girebilmesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin önemli bir gücü ve ağırlığı söz konusu. Artık Türkiye ciddi anlamda destek sağlıyor. Dünyanın da Yunan ve Rum tarafının şımarıklığından usandığını görüyoruz." diye konuştu.

Dünya Sağlık Konseyinin siyasi bir kuruluş olmadığına dikkati çeken Savaşan, Türkiye’nin kararlı duruşu ve KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığının verdiği destek ile yapılan çalışmalar sayesinde Kuzey Kıbrıs’ın uluslararası bir temsiliyet kazandığını söyledi.

