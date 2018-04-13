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Dünya şampiyonu İzmit İmam Hatip Lisesi kızlarına okulda coşkulu karşılama

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 02:01 | Son Güncelleme

Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen 4.

Dünya şampiyonu İzmit İmam Hatip Lisesi kızlarına okulda coşkulu karşılama

Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen 4. Uluslararası Arapça Münazara Şampiyonası’nda dünya birincisi olan İzmit Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, okullarında coşkuyla karşılandı.
İzmit Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, 7-11 Nisan tarihleri arasında Daho’da düzenlenen 4. Uluslararası Arapça Münazara Şampiyonası’nda dünya birincisi olarak Türkiye’ye döndü. İki yıl üst üste Türkiye şampiyonu olan Asiye Asude Komut, Esra Kotan, Rümeysa Aydın, Zeynep Gökçe ve öğretmenleri İman Ulvan Summakieh geçtiğimiz finaldeki rakibi Lübnan dahil 54 ülkeyi geride bırakmayı başarmıştı. Havalimanında kortej ile karşılanan şampiyon kızlar, Kocaeli girişinde kendilerine eşlik eden polis korteji eşliğinde okullarına geldi.
İzmit Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğrenciler ve veliler tarafından havai fişeklerle karşılanan şampiyon kızlar, uzun süre alkışlandı. Yüzlerce öğrenciye şampiyonadaki anılarını gözyaşları içinde anlatan Esra Kotan, “Gerçekten çok zor bir süreç geçirdik ama çok samimi çalıştık. Arapça’yı seviyorduk, en güzeli de çok güzel bir okulun öğrencisiydik biz. Ailelerimiz arkamızdaydı dualarını hissediyorduk. Her güne uyandığımızda hazırlanıyoruz bir şekilde saat 04.00’da uyanıyoruz. Çok zorlanıyoruz bazen nefesimiz kesiliyor. Bayrağı omzumuza koyunca her şey bir daha şekilleniyor gözümüzde. En güzeli şu anda gözlerimizin içine bakmanız. Bunu beklediğiniz biliyorduk. Bu başarıyı ailecek kazandık” dedi.
Daha sonra söz alan takım öğretmeni İman Ulvan Summakieh ise, “Öğrencilerimizle gurur duyuyorum. Oradaki takımların içerisinde bizim öğrencilerimiz, edepleriyle, ahlaklarıyla, dil olarak akışkanlıklarıyla, edalarıyla ve beden dilleriyle, delilleriyle öne çıktılar” diye konuştu.
Son olarak konuşan Okul Müdürü Fatih Şenocak, “Bir çoğu ana dili Arapça olan ülkeler olmasına rağmen, okulumuzun öğrencileri büyük bir performans göstererek dünya şampiyonu oldu. Bunun her türlü takdire şayan bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Ve bu başarı 2 yıllık Arapça eğitimiyle oraya çıktı. Bu anlamda özellikle hazırlık sınıfı olan proje okullarının ülkemizde dil eğitimde devrim yaşattığını söylemek pekala mümkündür. Bunun meyveleri, daha proje okullarından mezun vermeye başlamamıza rağmen ara sınıftaki öğrencilerimiz, Dünya şampiyonu olarak ispatladılar. Bunu ana dili seviyesinde, dünya standartlarının üzerinde ifade ederek ispatlamış oldular” şeklinde konuştu.
Şampiyonluk sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendilerini kutlamasının onur verici olduğunu belirten Şenocak, “Bizim için de çok büyük sürpriz oldu. Gerçekten çok heyecanlandık. Görüntülü görüşme ile öğrencilerimizi tebrik etti. İnşallah külliyede bizi ağırlama sözü de almış olduk. Kupamızla birlikte, külliyede Cumhurbaşkanımıza başarımızı hediye edeceğiz inşallah” ifadelerini kullandı.

Dünya şampiyonu İzmit İmam Hatip Lisesi kızlarına okulda coşkulu karşılama

Dünya şampiyonu İzmit İmam Hatip Lisesi kızlarına okulda coşkulu karşılama

Dünya şampiyonu İzmit İmam Hatip Lisesi kızlarına okulda coşkulu karşılama

Dünya şampiyonu İzmit İmam Hatip Lisesi kızlarına okulda coşkulu karşılama

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