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Dünya şampiyonu olan Şırnaklı engelli sporcu, hemşehrilerini sevindirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 10:56 | Son Güncelleme

 ŞIRNAKlı işitme engelli milli güreşçi Sinan Sadak'ın Rusya'da düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'nda, 'büyükler serbest' kategorisinde dünya şampiyonu olması, memleketinde sevinçle karşılandı.

Dünya şampiyonu olan Şırnaklı engelli sporcu, hemşehrilerini sevindirdi

Halil COŞKUN/CİZRE (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAKlı işitme engelli milli güreşçi Sinan Sadak'ın Rusya'da düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'nda, 'büyükler serbest' kategorisinde dünya şampiyonu olması, memleketinde sevinçle karşılandı.
Cizre'de yaşayan milli güreşçi ve işitme engelli Sinan Sadak'ın, 11-19 Haziran tarihleri arasında Rusya'da düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'nda büyükler serbest kategorisinde rakibini 10- 0 mağlup ederek şampiyon olması, hemşehrilerini gururlandırdı. İkinci kez dünya şampiyonu olan Sadak, şampiyonluğun ardından memleketine döndü. Cizre Kaymakamı Faik Arıcan, kabul ettiği Sinan Sadak'ı başarısından dolayı kutlayarak çeşitli hediyeler verdi.
Sinan Sadak, daha önce de Ermenistan'da 2014 yılında yapılan, 13 ülkenin katıldığı şampiyonada 60 kiloda altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olmuştu. Sadak, 2013 yılında Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da yapılan şampiyonada ise dünya ikinciliği elde etmişti.

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Dünya şampiyonu olan Şırnaklı engelli sporcu, hemşehrilerini sevindirdiDünya şampiyonu olan Şırnaklı engelli sporcu, hemşehrilerini sevindirdi

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