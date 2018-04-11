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Dünya sanatçıları İzmir’de buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 09:26 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kuruluşunun 150.

Dünya sanatçıları İzmir’de buluştu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kuruluşunun 150. yılında 150 eserden oluşan çok özel bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Leonardo Da Vinci’nin 15 Nisan’daki doğum günü anısına AASSM’de açılan ve 11 ülkeden sanatçıların eserlerinin yer aldığı sergiye sanatseverler yoğun ilgi gösteriyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeryüzünün gelmiş geçmiş en önemli sanatçılarından Leonardo Da Vinci’nin doğum günü olan 15 Nisan’da kutlanan “Dünya Sanat Günü” için hazırlanan çok özel ve çok renkli bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Dünyanın farklı coğrafyalarından 107 sanatçının Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezinde sergilenen eserleri, sanatseverlerin büyük ilgisini çekiyor. Dış mekan ve iç mekanda sergilenen eserler 28 Nisan’a kadar gezilebilecek.
Ege Bölgesi Görsel ve Plastik Sanatlar Derneği işbirliğiyle ve Serdar Yörük küratörlüğünde, Türkiye’nin yanı sıra Japonya, Rusya, Azerbaycan, Mısır, Kosta Rika, İrlanda, Litvanya, Belçika, Almanya ve İranlı sanatçıların resim, heykel, fotoğraf, seramik, tekstil, video ve enstalasyon eserlerinden oluşan 150 seçki yer alıyor.
Bu yıl üçüncüsü düzenlenen sergide İzmir, İstanbul, Ankara, Bursa, Uşak, Muğla, Mersin, Sakarya, Eskişehir, Konya, Kayseri, Gaziantep, Antalya, Ordu, Hakkari gibi illerden sanatçıların eserlerine yer veriliyor.

Bedri Baykam’ın önerisiydi
Nisan ayının 15. günü olarak kabul edilen Dünya Sanat Günü, ülkemizde de 2012 yılından itibaren kutlanmaya başlandı. Türk sanatçı ve Ulusal Plastik Sanatlar Derneği Başkanı Bedri Baykam, International Associations of Art’ın (IAA-Uluslararası Sanat Derneği) 2011 yılında Meksika’da yapılan genel kuruluna Türkiye temsilcisi olarak katıldı. Baykam, toplantıda Leonardo da Vinci’nin doğum günü olan 15 Nisan’ın “Dünya Sanat Günü” olarak kutlanmasını önerdi. Gelen öneri doğrultusunda oy çoğunluğuyla her yıl 15 Nisan tarihinin “World Art Day- Dünya Sanat Günü” olarak kutlanılması kararı alındı.

Dünya sanatçıları İzmir’de buluştu

Dünya sanatçıları İzmir’de buluştu

Dünya sanatçıları İzmir’de buluştu

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