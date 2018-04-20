Marmara Üniversitesi Müzik Eğitimi Bölümü Ses Eğitimi Anabilim Dalı ile Ses Konuşma ve Yutma Bozuklukları Derneği tarafından düzenlenen Dünya Ses Günü Sempozyumu başladı.

Marmara Üniversitesi Müzik Eğitimi Bölümü Ses Eğitimi Anabilim Dalı ile Ses Konuşma ve Yutma Bozuklukları Derneği’nin organizasyonuyla düzenlenen ‘Dünya Ses Günü Sempozyumu’ Marmara Üniversitesi’nin Göztepe Kampüsü’nde başladı.

Sese dair birçok konunun ele alınacağı sempozyumda İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Sempozyum Başkanı ve Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tülin Malkoç, ses terapistlerinin görev alanları ile Kulak Burun Boğaz (KBB) hekimlerinin görev alanlarının konuşulacağı ve sesle ilgili tüm konuların ele alınacağı bir sempozyum organize ettiklerini söyledi. Doç Dr. Malkoç, sempozyumun detaylarından bahsederek, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün ve yarın 19-20 Nisan aralığında sese ait her türlü davranışlar ele alınacak. Öncelikle ses nedir; ses kimliğimiz nedir? Sesin bir kimlik oluşturabilmesi için ses eğitiminin gerekliliği, ses eğitimindeki yeni teknikler, bu tekniklerin uygulanış biçimleri workshoplar olarak yeni araştırmalar olarak sunulacak. Sesle ilgili başlangıç eğitimi, ileri seviyedeki eğitimler şuan Türkiye’de ve dünyada uygulanan çeşitli sese ait nefes tekniklerinin uygulanış ve eğitimde kullanış biçimleri ifade edilecek. Bunun yanı sıra sese ait kimlik de var, o da ses rahatsızlıklarıyla ilgili sesimiz rahatsızlandığında sesimizi kimler tedavi edecek.

KBB Uzmanları, terapistler ne derece önemli bunlar işin içine girecekler. Çoğunlukla zaten iki gün içerisinde ses hastalıklarıyla ilgili sese olumlu katkıda bulunacak davranışlarla ilgili çalışmalar sergilenecek. Mesela sesimiz kısık olduğu zaman biz ses eğitimcisi olarak tedavi uygulayamayız sadece egzersiz uygulayabiliriz. Bir Kulak Burun Boğaz Hekimi nasıl bir tedavi önerecek o tedavi önemli bizim için. Eğer o tedavi sürecindeki ilerleme belirli koşullara bağlı olarak problem oluşturuyorsa o zaman ses terapistleri ne yapabilir diye düşünülebilir. Biz sesi konuşmada değil ezgide kullandığımız için en son aşama bize kalıyor. Bütün bunlar iki gün içerisinde Dünya Ses Günü Sempozyumunda ele alınacak.”