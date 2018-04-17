"Dünya standartlarını yakaladığımız biz sinemamız var"

İSTANBUL (AA) - Ünlü Yeşilçam oyuncusu Filiz Akın, "Bugünün sinemasını muhteşem buluyorum. Dünya standartlarını yakaladığımız bir sinemamız var. Yeşilçam'la başlayan bu süreçte biz de bir dönem bayrak taşıdık ve teslim ettiğimiz yerden çok daha güzel yerlere geldi. Yeni oyuncular, gençler hepsi eğitimli." dedi.

Üsküdar Belediyesi'nce Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Pelin Çift ile Yeşilçam Söyleşileri" programının bu ayki konuğu Türk sinema tarihinin bir dönemine damga vuran Filiz Akın oldu.

Sağlık durumuna ilişkin sorulan soruya cevap veren Akın, 7 aydır hastanede olduğunu, kalabalık yerlere girmemesi gerektiğini fakat rahatsızlığına ve geçirdiği operasyonlara rağmen sağlık durumunun şu an daha iyi olduğunu ifade etti.

- "Sinema beni bıraksaydı benim için travma olurdu"

Sinemadan ayrılmasının kendisini üzüp üzmediğinin sorulması üzerine Akın, "Bu kararı kendim aldığım için beni rahatsız etmedi, özlem duymadım. Sinema beni bıraksaydı benim için bu bir travma olurdu." diye konuştu.