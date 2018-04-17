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"Dünya standartlarını yakaladığımız biz sinemamız var"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 22:55 | Son Güncelleme

Yeşilçam oyuncusu Akın: - "Bugünün sinemasını muhteşem buluyorum. Dünya standartlarını yakaladığımız biz sinemamız var. Yeşilçam'la başlayan bu süreçte biz de bir dönem bayrak taşıdık ve teslim ettiğimiz yerden çok daha güzel yerlere geldi. Yeni oyuncular, gençler hepsi eğitimli" - "Dizilerimizin satılmadığı ülke kalmadı, bu büyük bir başarı. Dizileri biraz da Yeşilçam dönemine benzetiyor ve gurur duyuyorum" - "Sinema beni bıraksaydı benim için bu bir travma olurdu"

İSTANBUL (AA) - Ünlü Yeşilçam oyuncusu Filiz Akın, "Bugünün sinemasını muhteşem buluyorum. Dünya standartlarını yakaladığımız bir sinemamız var. Yeşilçam'la başlayan bu süreçte biz de bir dönem bayrak taşıdık ve teslim ettiğimiz yerden çok daha güzel yerlere geldi. Yeni oyuncular, gençler hepsi eğitimli." dedi.

Üsküdar Belediyesi'nce Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Pelin Çift ile Yeşilçam Söyleşileri" programının bu ayki konuğu Türk sinema tarihinin bir dönemine damga vuran Filiz Akın oldu.

Sağlık durumuna ilişkin sorulan soruya cevap veren Akın, 7 aydır hastanede olduğunu, kalabalık yerlere girmemesi gerektiğini fakat rahatsızlığına ve geçirdiği operasyonlara rağmen sağlık durumunun şu an daha iyi olduğunu ifade etti.

- "Sinema beni bıraksaydı benim için travma olurdu"

Sinemadan ayrılmasının kendisini üzüp üzmediğinin sorulması üzerine Akın, "Bu kararı kendim aldığım için beni rahatsız etmedi, özlem duymadım. Sinema beni bıraksaydı benim için bu bir travma olurdu." diye konuştu.

Akın, bugünkü Türk sinemasını çok beğendiğini belirterek, şunları söyledi:

"Bugünün sinemasını muhteşem buluyorum. Dünya standartlarını yakaladığımız bir sinemamız var. Yeşilçam'la başlayan bu süreçte biz de bir dönem bayrak taşıdık ve teslim ettiğimiz yerden çok daha güzel yerlere geldi. Yeni oyuncular, gençler hepsi eğitimli. Dünyanın büyük festivallerinden en büyük ödülleri almak çok büyük bir başarı, hepsiyle gurur duyuyorum. Dizilerimiz de filmler kadar önemli. Dizilerimizin satılmadığı ülke kalmadı, bu büyük bir başarı. Dizileri biraz da Yeşilçam dönemine benzetiyor ve gurur duyuyorum."

- "Sadri Alışık gibi aktörler şimdi var mı bilmiyorum"

Sadri Alışık ile film setinde yaşadıkları bir anısına değinen Akın, "Sadri Alışık hakikaten bir fenomendir. Bir an gülerken birden başka bir şey söyler ağlamaya başlardınız. Ben şimdi öyle aktörler var mı bilmiyorum." dedi.

Alışık'ın "Bu da mı gol değil" dediği meşhur sahneyi hatırlatan Akın, o bölümde rolleri olmamasına rağmen çekimleri izlerken hep birlikte ağlamaya başladıklarını dile getirdi.

"Biz çekim olduğunu bildiğimiz halde ağladık" diyen Akın, şöyle devam etti:

"Bitti sonra bize döndü ve 'Ne var, niye ağlıyorsunuz?' dedi. O kadar rolün içine girmiş olan bir insandı ki, muhteşemdi. Her düşündüğümde gözlerim dolar. Oyuncu olarak bu kadar renkli, bu kadar her şeyi oynayıp seyirciye aktarabilen bir insan dünyada azdır."

Akın, konuşmasının ardından kendisini dinlemeye gelen Üsküdarlılarla fotoğrafı çektirdi.

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