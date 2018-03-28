Dünya Tiyatro Günü’ne özel gösterim

Odunpazarı Belediye Tiyatrosu oyuncuları Dünya Tiyatro Günü’nde özel gösterimle tiyatro severlerle buluştu.
Hasan Polatkan Kültür Merkezi’nde gerçekleşen özel gösterimde oyuncular William Sheakaspeare’nin ünlü oyunu Macbeth’i kendi yorumları ile sahneledi. Odunpazarı Belediye Tiyatrosu’nun Dünya Tiyatrolar Günü özel gösterimine çok sayıda tiyatro sever katıldı. Odunpazarı Belediye Tiyatrosu 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nü 1’inci Sınıf öğrencileri ile kutladı. Odunpazarı Belediye Tiyatrosu her yıl özel yetenek sınavı ile öğrenci alıyor, 2 yıllık profesyonel bir eğitimden sonra oyuncu kadrosuna dâhil ediyor. Bu bağlamda konservatuar eğitimlerinin bir geleneği olan 27 Mart kutlaması Odunpazarı Belediye Tiyatrosu’nda da 1’inci sınıf öğrencilerinin hazırladığı oyunla gerçekleşti. William Sheakaspeare’nin ünlü oyunu Macbeth’i kendi yorumları ile sahneye taşıyan öğrenciler, izleyicilerle buluştu. Eşkıya filminden Çukur dizisine Leon’dan grotesk cadılara pek çok farklı ve komik öğeyi de oyunlarına katan öğrencilerin performansı seyirciden tam not aldı.
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