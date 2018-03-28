HABER

Dünya Tiyatro Günü’ne özel gösterim

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 14:36 | Son Güncelleme

Odunpazarı Belediye Tiyatrosu oyuncuları Dünya Tiyatro Günü’nde özel gösterimle tiyatro severlerle buluştu.Hasan Polatkan Kültür Merkezi’nde gerçekleşen özel gösterimde oyuncular William Sheakaspeare’nin ünlü oyunu Macbeth’i kendi yorumları ile sahneledi.

Dünya Tiyatro Günü’ne özel gösterim

Odunpazarı Belediye Tiyatrosu oyuncuları Dünya Tiyatro Günü’nde özel gösterimle tiyatro severlerle buluştu.
Hasan Polatkan Kültür Merkezi’nde gerçekleşen özel gösterimde oyuncular William Sheakaspeare’nin ünlü oyunu Macbeth’i kendi yorumları ile sahneledi. Odunpazarı Belediye Tiyatrosu’nun Dünya Tiyatrolar Günü özel gösterimine çok sayıda tiyatro sever katıldı. Odunpazarı Belediye Tiyatrosu 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nü 1’inci Sınıf öğrencileri ile kutladı. Odunpazarı Belediye Tiyatrosu her yıl özel yetenek sınavı ile öğrenci alıyor, 2 yıllık profesyonel bir eğitimden sonra oyuncu kadrosuna dâhil ediyor. Bu bağlamda konservatuar eğitimlerinin bir geleneği olan 27 Mart kutlaması Odunpazarı Belediye Tiyatrosu’nda da 1’inci sınıf öğrencilerinin hazırladığı oyunla gerçekleşti. William Sheakaspeare’nin ünlü oyunu Macbeth’i kendi yorumları ile sahneye taşıyan öğrenciler, izleyicilerle buluştu. Eşkıya filminden Çukur dizisine Leon’dan grotesk cadılara pek çok farklı ve komik öğeyi de oyunlarına katan öğrencilerin performansı seyirciden tam not aldı.

Dünya Tiyatro Günü’ne özel gösterim

Dünya Tiyatro Günü’ne özel gösterim

Netanyahu neden hastaneye kaldırıldı? İşte son durumuNetanyahu neden hastaneye kaldırıldı? İşte son durumu
Son dakika! Yunan askerleri için flaş kararSon dakika! Yunan askerleri için flaş karar
Yeni doğan bebeği çöpe attılar!Yeni doğan bebeği çöpe attılar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Abdullah Gül ile ilgili bomba iddia

Abdullah Gül ile ilgili bomba iddia

Ünlü oyuncu paylaşımı sosyal medyayı salladı: Yok böyle sınıf

Ünlü oyuncu paylaşımı sosyal medyayı salladı: Yok böyle sınıf

İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı

İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı

Ünlü oyuncu bin pişman! 'Keşke Çiftlik Bank reklamını yapmasaydım'

Ünlü oyuncu bin pişman! 'Keşke Çiftlik Bank reklamını yapmasaydım'

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Haziran ayı sonunda büyük kongremizi yapacağız

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Haziran ayı sonunda büyük kongremizi yapacağız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
1 Nisan Pazar günü İstanbul'da hava nasıl olacak? Meteoroloji'den açıklama geldi! İstanbul'da yaz sıcaklığı başlıyor!

1 Nisan Pazar günü İstanbul'da hava nasıl olacak? Meteoroloji'den açıklama geldi! İstanbul'da yaz sıcaklığı başlıyor!

Meriç'ten son dakika kötü haber! 20 sığınmacı kayboldu

Meriç'ten son dakika kötü haber! 20 sığınmacı kayboldu

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: Bu tuzağa düşersek Hatay elimizden gidecek

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: Bu tuzağa düşersek Hatay elimizden gidecek

ABD Büyükelçiliği'nden İncirlik Üssü açıklaması

ABD Büyükelçiliği'nden İncirlik Üssü açıklaması

Yunanistan'dan ilk kez dile getirdi! Sınırı geçen askerler için takas teklifi

Yunanistan'dan ilk kez dile getirdi! Sınırı geçen askerler için takas teklifi

Kocası hayatını mahvetti! Yaşadıkları akıl alır gibi değil

Kocası hayatını mahvetti! Yaşadıkları akıl alır gibi değil

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.