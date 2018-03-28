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Dünya Tiyatrolar Günü Kocaeli’de kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 14:34 | Son Güncelleme

27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü, Kocaeli’ de “Uykudan Önce Tiyatro” projesi kapsamında gerçekleştirilen Güzel ile Çirkin’in Müzikali (Sevgi Kasabası) oyunuyla kutlandı.Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde düzenlenen Uykudan Önce Tiyatrosu’ na çocuklar ve aileleri yoğun katılım sağladı.

Dünya Tiyatrolar Günü Kocaeli’de kutlandı

27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü, Kocaeli’ de “Uykudan Önce Tiyatro” projesi kapsamında gerçekleştirilen Güzel ile Çirkin’in Müzikali (Sevgi Kasabası) oyunuyla kutlandı.
Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde düzenlenen Uykudan Önce Tiyatrosu’ na çocuklar ve aileleri yoğun katılım sağladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından gerçekleştirilen oyun öncesinde, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Fatih Sevdi, Yazar, Eleştirmen ve Akademisyen olan Zehra İpşiroğlu tarafından kaleme alınan Ulusal “27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü” bildirisini okudu.
Oyun öncesi günün anlam ve önemine binaen Genel Sanat Yönetmeni Fatih Sevdi bir konuşma yaptı. Dünya Tiyatrolar Günü’nün 1961 yılından bu yana kutlandığını ve bir gelenek haline geldiğini belirten Sevdi “Bugün biz 27 Mart’ı ailelerle beraber uykudan önce tiyatro etkinliğimizle, seyircimizi karşıladık. Çocuk seyircimizle ve onların aileleriyle beraber Dünya Tiyatro Gününü kutluyoruz. Bu sene böyle bir değişiklik olsun istedim. Bütün tiyatrolar genellikle yetişkin oyunlarını sahneler, bizim Güzel ile Çirkin’in masalı ise hem yetişkinlere hem de çocuklara hitap eden bir oyun. İstedik ki, bugünü hem çocuklar ve aileler tanısın istedik” dedi.

Dünya Tiyatrolar Günü Kocaeli’de kutlandı

Dünya Tiyatrolar Günü Kocaeli’de kutlandı

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