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Dünya Tiyatrolar Günü’ne özel ‘7 kocalı Hürmüz’

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 11:22 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü dolayısıyla ‘7 Kocalı Hürmüz’ adlı oyunu sahneledi.Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’ne özel Yedi Kocalı Hürmüz oyununu seyirci ile buluşturdu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü dolayısıyla ‘7 Kocalı Hürmüz’ adlı oyunu sahneledi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’ne özel Yedi Kocalı Hürmüz oyununu seyirci ile buluşturdu. Oyunu Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç ve çok sayıda tiyatro sever izledi. On dokuzuncu yüzyılın sonlarında İstanbul’un Taşkasap semtinde yaşayan zeki ve alımlı Hürmüz’ün, geçim sıkıntısından dolayı altı kişiyle evlenmek zorunda kalması fakat bir gün hayatının erkeği ile karşılaşması ve peş peşe tüm kocalarının eve gelmesiyle ortaya çıkan durum komedilerinin anlatıldığı oyun, büyük beğeni topladı. Oyuncuların performansları da, izleyicilerden büyük alkış aldı.
Oyunun sonunda sahneye çıkan Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, oyuncuları tek tek kutlayarak, Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Tayfun Şengöz’e çiçek takdim etti. Genç, “Milletin kalkınmışlığı sanata ve sanatçıya vermiş olduğu değer ile ölçülür. Bizler de Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak sanatın ve sanatçının gelişmesi adına destek vermeye devam ediyoruz. Bu günün anlam ve önemine istinaden tiyatro severlerin bu koltukları doldurduğu müddetçe bu arkadaşlarımız oyunlarına daha coşkulu devam edeceklerdir. Ayrı ayrı hepinizi tebrik ediyorum” dedi.

Dünya Tiyatrolar Günü’ne özel ‘7 kocalı Hürmüz’

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Dünya Tiyatrolar Günü’ne özel ‘7 kocalı Hürmüz’

Dünya Tiyatrolar Günü’ne özel ‘7 kocalı Hürmüz’
2 / 7

Dünya Tiyatrolar Günü’ne özel ‘7 kocalı Hürmüz’

Dünya Tiyatrolar Günü’ne özel ‘7 kocalı Hürmüz’
3 / 7

Dünya Tiyatrolar Günü’ne özel ‘7 kocalı Hürmüz’

Dünya Tiyatrolar Günü’ne özel ‘7 kocalı Hürmüz’
4 / 7

Dünya Tiyatrolar Günü’ne özel ‘7 kocalı Hürmüz’

Dünya Tiyatrolar Günü’ne özel ‘7 kocalı Hürmüz’
5 / 7

Dünya Tiyatrolar Günü’ne özel ‘7 kocalı Hürmüz’

Dünya Tiyatrolar Günü’ne özel ‘7 kocalı Hürmüz’
6 / 7

Dünya Tiyatrolar Günü’ne özel ‘7 kocalı Hürmüz’

Dünya Tiyatrolar Günü’ne özel ‘7 kocalı Hürmüz’
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Dünya Tiyatrolar Günü’ne özel ‘7 kocalı Hürmüz’

Dünya Tiyatrolar Günü’ne özel ‘7 kocalı Hürmüz’
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