Dünya üçüncüsü Gizemnur'a Hakkari'de karşılama

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- DÜNYA Çocuklar ve Gençler Muay Thai Şampiyonası'nda dünya üçüncüsü olan Gizemnur Tatlı (11), memleketi Hakkari’de arkadaşları tarafından coşku ile karşılandı.
Daha önce 33 kiloda Türkiye şampiyonu olan Gizemnur Tatlı, Tayland'ın Bangkok kentinde yapılan Dünya Çocuklar ve Gençler Muay Thai Şampiyonası’nda dünya üçüncüsü oldu. Aldığı başarının ardından memleketi Hakkari'ye dönen Gizemnur Tatlı, Hakkari Belediyesi önünde arkadaşları ve ailesi tarafından karşılandı. Tatlı, şampiyonada dünya üçüncüsü olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, elde ettiği başarıyı hocası Ünal Aşık’a borçlu olduğunu söyledi.
Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi'nde görevli ve Muay Thai Hakkari İl Temsilcisi Antrenör Ünal Aşık ise Hakkari Vaililiği'nin kendilerini çok desteklediğini belirterek, "Hakkarili çocuklara destek verilirse neler yapılabileceğini burada çok iyi gördük. İnşallah bundan sonra daha iyi olacak" dedi.
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