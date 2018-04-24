Dünya Veterinerler Günü dolayısıyla Trakya Bölgesi’ndeki koyunculuk ele alındı

Tarıma ve hayvancılığa yönelik yaptığı yatırımlarla kırsal kalkınmayı destekleyen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Dünya Veterinerler Günü dolayısıyla alanında uzman veterinerlerin de katılımıyla Trakya Koyunculuk Konferansı düzenledi. Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ve Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca Süleymanpaşa ilçesindeki Ramada Otel’de düzenlenen etkinliğe, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Dodurka, Veteriner Hekimler Derneği Başkanı Prof. Dr. Şakir Doğan Tuncer, Namık Kemal Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gürsel Dinç, Trakya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Dr. Erdal İlgü, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Hacı Aslan, Sağlık İşleri Dairesi Deniz Bozdoğan, veteriner hekimler ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar katıldı. “Ülkemizde veteriner hekimler hak ettiği değeri almıyor”

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda bir konuşma gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Dodurka, “Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak, bu toplantının dördüncüsünü yapıyoruz. Çalıştığımız kurumlarla beraber, dar kapsamlı toplantılar yapıyorduk. Ancak Sayın Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız, daha geniş ve kapsamlı olmasını arzu etti. Ben kendisine hepinizin huzurlarında bizlere verdiği, mesleğimize verdiği, tarıma ve hayvancılığa verdiği destek için çok teşekkür ediyorum. Hepimizin bildiği gibi dünyada kitlesel ölüme yol açan bulaşıcı hastalıkların büyük bir kısmı hayvanlardan bulaşıyor. Yine gıdasal zehirlenmelerin büyük bir kısmı hayvansal gıdalardan kaynaklanıyor. Dolayısıyla insanlardaki koruyucu hekimliğin en önemli bölümünü veteriner hekimlik oluşturuyor. Ancak ülkemize baktığımız zaman maalesef koruyucu hekimlik, tedavi edeceği hekimin yanında çok düşük bir pay almaktadır. Halbuki gelişmiş ülkelerde, durum tersinedir. Dolayısıyla gelişmiş ülkelerde, veteriner hekimler daha ayrıcalıklı yere sahiptir. Demek ki Türkiye’de de veteriner hekimlerin hak ettiği yerde olmasının en önemli noktalarından bir tanesi, koruyucu hekimliğin gelişmesidir” dedi.

“Hayvancılıkta dışa bağımlılık artıyor”

Ülkemizdeki tarım ve hayvancılıktan elde edilen gelirin neredeyse bittiğine vurgu yapan Prof. Dr. Dodurka, “Bir diğer konumuz, hayvancılığımız. Bizim üreticimiz mazot, yem, gübre gibi nedenlerle zarar ederken, bir de yapılan et ithalatı nedeniyle tamamen piyasa koşullarına teslim edilmiş vaziyettedir. Bu nedenle ahırlar bir bir kapanıyor, hayvancılıkta dışa bağımlılık artıyor. Sadece hayvansal ürünlerde değil, biliyorsunuz kaba yem bakımdan da dışa bağımlığımız gittikçe artıyor. Maalesef son 10 senede 24 milyon dekar tarım arazisi, betona ve sanayiye yenik düştü. Bunların hepsi 1950’den beri devam eden meraları seyreltme politikasının bir sonucudur. Genel sonuca bakarsak, Türkiye’nin tarım ihracatı 17 milyar Euro, ithalatı da hemen hemen aynı oranda. Yani hayvancılıktan gelirimiz neredeyse yok. Konya’dan biraz büyük olan Hollanda’ya bakıyorsunuz, tarımsal ürün ihracatı, 85 milyar Euro. Demek ki doğru politikalarla ve bilimle bu iş olabiliyor. O nedenle ülkemizde sefalete, esarete son vermek için tarım ve hayvancılıkta bağımlılığa da son vermemiz gerekiyor. Bunun için de ülkenin iyi gelişmiş veteriner hekimlere ihtiyacı var. Sadece iyi yetişmiş olması değil, sosyal alanda ve siyaset alanında yerini alması gerekiyor. Temennimiz budur. Bu vesile ile ben herkesin Dünya Veteriner Hekimler Günü’nü kutluyor, saygılarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

“Bu tür konferansların önemi daha fazla anlaşılacaktır”

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da tarım ve hayvancılığın desteklenmesine yönelik çalışmaların önemine dikkat çekerek, “Dünya Veteriner Hekimler Günü, 2000 yılından beri kutlanıyor. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak, 30 Mart 2014’te yeni oluşan bir belediyeyiz. Sayın Genel Sekter Yardımcım Prof. Dr. Tamer Dodurka ile 4 yıldır birlikte çalışıyoruz. İlk sene böyle bir projeden bahsetti Tamer Bey. Ben de onay verdim ve bu konferansın daha geniş kapsamlı ve yapılmasını istedim. Şükürler olsun ki 4 yıldır yapıyoruz bu organizasyonu. Türkiye’de tarım ve hayvancılığın gelişmesiyle birlikte, bu tür konferansların önemi daha fazla anlaşılacaktır” dedi. “Hayvanlarla ortak yaşamamız gerektiğini anlamamız lazım”

İnsanların hayvanlarla ortak yaşama bilincine sahip olması gerektiğini belirten Başkan Albayrak, “Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 6360 sayılı kanundan sonra yeni oluşan 14 büyükşehir belediyesinden bir tanesi. 91 yıldır ismi Tekirdağ olan merkezin adı Süleymanpaşa oldu. Ergene, Çorlu’dan ayrıldı ve yeni bir ilçe oldu. Yine Kapaklı, Çerkezköy’den ayrılarak yeni bir ilçemiz oldu. Toplamda 11 ilçemiz oldu ve Tekirdağ bu 11 ilçenin genel adı. Bunun dışında 256 köy mahalle oldu. 23 belde belediyesi vardı, onlar da mahalle oldu. Biz göreve başladığımızda ilk kurduğumuz daire başkanlıklarından biri, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ve ona bağlı olarak, Veteriner Hekimler Şube Müdürlüğüdür. Sağlık İşleri Dairesi gibi öncelik verdiğimiz bir diğer daire başkanlığı da Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı oldu. Hem Sağlık İşleri Dairesi Başkanımız, hem de Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanımız, alanında uzman, işinin erbabı kişiler. Görev süremiz olan 4 yılda çok güzel hizmet ve projelerle vatandaşın karşısına çıktılar. Çalışma arkadaşlarımı ve tabi işin yükünü çeken, organizasyonların yapılmasını sağlayan Tamer Beyi gönülden kutluyorum. Tamer Beyin büyük bir projesi var. Karacakılavuz Mahallemizde büyük bir rehabilitasyon merkezi yapacağız. İnşallah o projeyi bitirebilirsek, Trakya Bölgesi’ne güzel bir hizmet yapmış olacağız. Vatandaşlara, hayvanlarla ortak yaşamamız gerektiğini anlamamız lazım. Bu bilince sahip olmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Tekirdağ sıradan bir şehir değil”

Tekirdağ’ın 5 vizyonu olan önemli bir şehir olduğunu söyleyen Başkan Albayrak konuşmasını şu şekilde sonlandırdı, “Tekirdağ’ın 5 önemli vizyonundan biri, tarım ve hayvancılık vizyonudur. Tekirdağ sıradan bir şehir değil. Tam 5 vizyonu olan, önemli bir şehir. Tekirdağ, Türkiye’de tarım ve hayvancılığın başkentidir. Dekar başına birçok üründen maksimum verimi alabiliyoruz. Biz de Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak, bu anlamda tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza daha fazla yarar sağlamak istiyoruz. Tarım ve hayvancılık alanında çok önemli hizmet ve yatırımları hayata geçirdik. Mesela ‘Mera İyileştirme ve Yönetimi Projesi’ kapsamında geniş kapsamlı bir proje yürüttük. Bu proje ile vasıf kaybedip yeterli düzeyde verim alınamayan meraları tekrar en yüksek verim alınabilecek hale kavuşmasını destekledik. Bunun yanı sıra koyunculuğu, arıcılığı ve bölgede yapılan mandacılığı geliştirmek adına vatandaşlarımıza güzel hizmetler verdik. Vermeye de devam edeceğiz. İlerleyen dönemlerde bunun sonuçlarını daha iyi alacağız.”

Konuşmaların ardından Dünya Veteriner Hekimler Haftası ile Trakya Bölgesi ve ülkemizdeki koyunculuğun geliştirilmesi hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.

Dünya Veterinerler Günü dolayısıyla Trakya Bölgesi’ndeki koyunculuk ele alındı

1 / 6 Dünya Veterinerler Günü dolayısıyla Trakya Bölgesi’ndeki koyunculuk ele alındı

2 / 6 Dünya Veterinerler Günü dolayısıyla Trakya Bölgesi’ndeki koyunculuk ele alındı

3 / 6 Dünya Veterinerler Günü dolayısıyla Trakya Bölgesi’ndeki koyunculuk ele alındı

4 / 6 Dünya Veterinerler Günü dolayısıyla Trakya Bölgesi’ndeki koyunculuk ele alındı

5 / 6 Dünya Veterinerler Günü dolayısıyla Trakya Bölgesi’ndeki koyunculuk ele alındı