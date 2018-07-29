Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Lauder Mısır'da

KAHİRE (AA) - Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin, Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Ronald Lauder'i başkent Kahire’de kabul ettiği bildirildi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil'in de hazır bulunduğu görüşmede, Ortadoğu’daki barış girişimleri ile ilgili son gelişmelerin yanı sıra bazı bölgesel konular ele alındı.

Görüşmede açıklamalarda bulunan Sisi, ülkesinin, 1967 sınırlarında iki devletli çözüm temelinde anlaşmaya varılmış uluslararası şartlara uygun olarak, Filistin ve İsrail arasındaki barış sürecini sürdürmeyi amaçlayan çabaları desteklediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Sisi, Filistin uzlaşısının sağlanması ve hükümetin Gazze'deki sorumluluklarını üstlenmesinin, Filistinliler ile İsrail arasındaki barış müzakerelerinin yeniden hayata geçirilmesine, adil ve kapsamlı çözüme ulaşılmasına yardımcı olacağını dile getirdi.

Sisi ayrıca Mısır'ın, ABD ile stratejik ilişkilerini geliştirmeye ve ABD toplumunun farklı kesimleriyle iletişim kurmaya önem verdiğini aktardı.