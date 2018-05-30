İSTANBUL (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatının önerisiyle her yıl ramazanın 15. gününde düzenlenen "Dünya Yetimler Günü"nde, Deniz Feneri Derneği tarafından 200 yetime iftar verildi.

Derneğin Zeytinburnu'ndaki yerleşkesinde düzenlenen programa katılan çocuklar, iftar öncesinde palyaçolar eşliğinde eğlendi.

Etkinlikte konuşan Deniz Feneri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, Dünya Yetimler Günü'nde yetim çocukları aileleriyle iftar sofrasında ağırlamaktan gurur duyduklarını söyledi.

Yetim ve Yetim ailelerinin hayatlarının zorluğundan bahseden Cengiz, "Biz de bir nebze olsun onların bu zor hayatları içerisinde sevinmelerini, gülmelerini sağladığımızı düşünüyoruz ve bu sebeple çok mutluyuz" diye konuştu.

20 ülkede gıda dağıtımı, yetim iftarı, yetim harçlığı ve hediye paketleri dağıtarak, dünyanın bütün mazlum coğrafyalarında yetim sevindirmeye devam edeceklerini vurgulayan Cengiz, Türkiye'nin yanı sıra Tayland, Tanzanya, Bosna Hersek, Gazze, Kenya, Makedonya, Somali, Fildişi Sahili, Uganda, Etiyopya, Karadağ, Arnavutluk gibi dünya genelinde 20 ülkede de yetimler için iftar sofrası kurduklarını aktardı.

İftarın ardından yetim çocuklara bisiklet ve kıyafet armağan edildi, bayram harçlığı verildi.

