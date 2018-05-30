Batman'da "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla 800 yetim çocuk ve ailelerine iftar verildi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Batman Şubesince bir düğün salonunda iftar programı düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ilahiler okunduğu programda konuşan Vali Ahmet Deniz, ramazan ayının bereketini, rahmetini ve bütün güzelliklerini bir arada yaşadıklarını aktardı.

İnsanı insan yapan en önemli değerin merhamet olduğunu vurgulayan Deniz, şöyle dedi:

''Merhamet olmadan insan olmak mümkün değildir. Bizim genlerimizde, medeniyetimizin temelinde de zaten bu vardır. Biz dünyanın birçok yerinde, ülkesinde Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak merhamet elimizi uzatıyoruz. İhtiyacı olanlara ulaşmaya çalışıyoruz. Bu, çok güzel bir olaydır. Bizi biz yapan da zaten budur. Sevgili çocuklar siz bizim her şeyimizsiniz. Biz sizleri çok seviyoruz. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Türkiye Cumhuriyeti devletinin geleceği sizlersiniz. Biz yetim bir peygamberin ümmetiyiz. Bu yüzden sizinle bir ve beraber olmak son derece mutlu etti bizleri.''

İHH Batman Yetim Birimi sorumlusu Mehmet Latif Kaya ise Dünya Yetimler Günü'nde bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Programa, İHH Derneği Batman Şube Başkanı Hüseyin Şansi ve davetliler katıldı.

