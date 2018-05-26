HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde yoğunluk

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 11:59 | Son Güncelleme

Turizmin başkenti olarak nitelendirilen Antalya'da yerli ve yabancı turistler plajlarda yoğunluk oluşturdu

Antalya'da yerli ve yabancı turistler, denize girmenin keyfini çıkartıyor.

Hava sıcaklığının 25 derece, nem oranının ise yüzde 60 ölçüldüğü kentte, yerli ve yabancı turistler Konyaaltı sahilinde yoğunluk oluşturdu.

Dünyaca ünlü Konyaaltı sahiline gelenler denizin keyfini yaşadı.

Tatilciler kitap okudu, güneşlendi. Çocuklar ise aileleriyle kumsalda oynadı, denize girdi.

PARTNERKraliçe 'yetersiz' dedi üvey kayınvalide fırsatı kaçırmadı!Kraliçe 'yetersiz' dedi üvey kayınvalide fırsatı kaçırmadı!
Bu anket ortalığı karıştırdıBu anket ortalığı karıştırdı
Bursa’da sel tahribatı, gün ağarınca ortaya çıktıBursa’da sel tahribatı, gün ağarınca ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Konyaaltı Nem sıcak hava

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Maranki'yle ilgili gerçek ortaya çıktı!

Ahmet Maranki'yle ilgili gerçek ortaya çıktı!

Meral Akşener'in Kayseri mitinginde ilginç anlar: Sarı tişörtlü kardeşim cebinde kaç para var?

Meral Akşener'in Kayseri mitinginde ilginç anlar: Sarı tişörtlü kardeşim cebinde kaç para var?

AK Parti'nin ek gösterge vaadi maaşları arttıracak!

AK Parti'nin ek gösterge vaadi maaşları arttıracak!

Diriliş Ertuğrul bitiyor mu? Yapımcı Mehmet Bozdağ'dan final ve Diriliş Osman açıklaması

Diriliş Ertuğrul bitiyor mu? Yapımcı Mehmet Bozdağ'dan final ve Diriliş Osman açıklaması

Son dakika! YSK, üç adayın adaylığını düşürdü

Son dakika! YSK, üç adayın adaylığını düşürdü

Aydınlık yazarı Sabahattin Önkibar'dan dikkat çeken yazı: Erdoğan’ı elindeki anket sonuçları yanıltıyor

Aydınlık yazarı Sabahattin Önkibar'dan dikkat çeken yazı: Erdoğan’ı elindeki anket sonuçları yanıltıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
71 yaşında! Yaptığı şey kan dondurdu

71 yaşında! Yaptığı şey kan dondurdu

Başbakan Binali Yıldırım Bursa Valisi'nden sele ilişkin bilgi aldı

Başbakan Binali Yıldırım Bursa Valisi'nden sele ilişkin bilgi aldı

Bu anket ortalığı karıştırdı

Bu anket ortalığı karıştırdı

Pankart kavgası sonrası Saadet Partisi'nden gündemi sarsacak iddia!

Pankart kavgası sonrası Saadet Partisi'nden gündemi sarsacak iddia!

Hakkari'de kalekola roketatarla saldıran teröristler öldürüldü

Hakkari'de kalekola roketatarla saldıran teröristler öldürüldü

Bakırköy'de asansör kazası! Yaralılar var

Bakırköy'de asansör kazası! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.