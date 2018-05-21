Dünyaca ünlü sanatçı Feyruz'dan Filistin ve Kudüs'e destek

Arap dünyasının divası olarak nitelendirilen Lübnanlı sanatçı Feyruz, seslendirdiği "Ne Zamana Kadar Ya Rab" isimli ağıtla işgal altındaki Filistin ve Kudüs'e destek oldu.

Seslendirdiği çok sayıda eser ve albümleriyle Arap müziğine damga vuran 83 yaşındaki Feyruz, ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması karşısında Filistinlilerle dayanışma çerçevesinde kızı Rima er-Rahbani tarafından hazırlanan "Ne Zamana Kadar Ya Rab" isimli ağıdı seslendirdi.

ABD'nin 14 Mayıs'ta büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamdan sonra Kudüs'e destek için ağıdı siyah bir kıyafetle kilisede seslendiren Feyruz, 1967’de de Arap-İsrail savaşının yenilgisinin ardından Kudüs için "Şehirlerin Çiçeği" şarkısını söylemişti.

Ağıtta "Beni ne zamana kadar unutuyor olacaksın ya rab.. sonsuza kadar mı? Ne zamana kadar bana yüzünü dönmeyeceksin?" diyen Feyruz, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına ait görüntülerin gösterildiği an ise şunları söylüyor:

"Düşmanım ne zamana kadar benden güçlü olur? Bana bak, beni dinle ya rab. Ölüm uykusuna kalmamam için gözlerimi nurlandır, böylece düşmanım da ondan güçlü çıktım demesin. Bana zulmedenler, yenildiğimde sevinirler ancak senin rahmetine tevekkül etmişim."