Dünyaca ünlü sanatçı Feyruz'dan Filistin ve Kudüs'e destek

Arap dünyasının divası olarak nitelendirilen Lübnanlı sanatçı Feyruz, seslendirdiği "Ne Zamana Kadar Ya Rab" isimli ağıtla işgal altındaki Filistin ve Kudüs'e destek oldu.
Seslendirdiği çok sayıda eser ve albümleriyle Arap müziğine damga vuran 83 yaşındaki Feyruz, ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması karşısında Filistinlilerle dayanışma çerçevesinde kızı Rima er-Rahbani tarafından hazırlanan "Ne Zamana Kadar Ya Rab" isimli ağıdı seslendirdi.
ABD'nin 14 Mayıs'ta büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamdan sonra Kudüs'e destek için ağıdı siyah bir kıyafetle kilisede seslendiren Feyruz, 1967’de de Arap-İsrail savaşının yenilgisinin ardından Kudüs için "Şehirlerin Çiçeği" şarkısını söylemişti.
Ağıtta "Beni ne zamana kadar unutuyor olacaksın ya rab.. sonsuza kadar mı? Ne zamana kadar bana yüzünü dönmeyeceksin?" diyen Feyruz, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına ait görüntülerin gösterildiği an ise şunları söylüyor:
"Düşmanım ne zamana kadar benden güçlü olur? Bana bak, beni dinle ya rab. Ölüm uykusuna kalmamam için gözlerimi nurlandır, böylece düşmanım da ondan güçlü çıktım demesin. Bana zulmedenler, yenildiğimde sevinirler ancak senin rahmetine tevekkül etmişim."
İsrail askerlerinin, Gazze sınırında ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek ve Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını anmak isteyen göstericilere ateş açması sonucu 60'tan fazla Filistinli şehit oldu, yüzlercesi gerçek mermiyle olmak üzere 3 binden fazla kişi yaralandı.
- "Arap sokağının sesi"
Feyruz, 21 Kasım 1935’te, Mardinli Süryani bir baba ile Lübnanlı Maruni bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Küçük yaşta sanata ve müziğe ilgi duyan ve asıl adı Nuhad Haddad olan sanatçıya müzik hocası, "turkuaz" anlamına gelen Feyruz ismini verdi.
Lübnan iç savaşı sırasında ülkesini terk etmeyerek sanatına devam etmesi ve Kudüs için seslendirdiği eserler Feyruz'u "Arap sokağının sesi" haline getirdi.
Feyruz, Beyrut'un doğusunda yer alan bir tiyatroda 2012 yılında verdiği konserin ardından 2017'de eşini anmak için seslendirdiği "Kime" isimli şarkıyla yaklaşık beş yıllık aranın ardından hayranlarıyla buluşmuştu.
Lübnan dışında da çok sayıda konser veren Feyruz, 800'den fazla şarkıyı da seslendirdi.
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