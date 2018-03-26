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Dünyaca ünlü tesettürlü top model Halima Aden İstanbul’da podyuma çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 17:17 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü tesettürlü top model Halima Aden, Raşit Bağzıbağlı’nın Modanisa için tasarladığı ‘Desert Dream’ koleksiyonunun tanıtım defilesinde podyuma çıktı.

Dünyaca ünlü tesettürlü top model Halima Aden, Raşit Bağzıbağlı’nın Modanisa için tasarladığı ‘Desert Dream’ koleksiyonunun tanıtım defilesinde podyuma çıktı. Defile sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplayan Aden, İstanbul’a aşık olduğunu ve burada yaşamak istediğini belirtti.
Raşit Bağzıbağlı’nın Modanisa için tasarladığı ‘Desert Dream’ koleksiyonunun tanıtım defilesi bugün yapıldı. Defileye, Kenya’daki Birleşmiş Milletler mülteci kampından çıkarak dünyanın en önemli top modelleri arasına girmeyi başaran Halima Aden de katıldı. Üsküdar Emaar Square Mall’da gerçekleşen defileyi modaseverler ilgiyle takip etti. Halima Aden defile sırasında hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirdi.
’’Türkiye’yi gerçekten çok seviyorum. İstanbul’a aşık oldum. Buraya yerleşmeyi düşünüyorum’’
Yakaladığı başarıdan dolayı sürekli şükrettiğini söyleyen Halima Aden, ‘’Gerçekten çok mutluyum. Bunun için günde 25 kez şükrediyorum. Unicef’in hem bana hem aileme olan yardımları sayesinde Amerika’ya yerleşip bu noktalara geldiğim için kendimi inanılmaz şanslı hissediyorum. Türkiye’yi gerçekten çok seviyorum. İstanbul’a aşık oldum. Buraya yerleşmeyi düşünüyorum. Çok güzel yerler gezdim ve başka yerler de görmeyi planlıyorum. Burada olduğum için gerçekten çok mutluyum. Buraya Modanisa için geldim. Muhafazakar kadınlar olarak bizimde çok güzel ve kaliteli giyinmek hakkımız. Biz de çok güzel giyinmeliyiz. Koleksiyonu çok beğendim ve burada olduğum için çok teşekkür ederim‘’ dedi.
Halima Aden defile sırasında hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirdi.

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