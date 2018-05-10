"Dünyada 100 bin civarı hamiliğini üstlendiğimiz yetimimiz var"

İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Said Demir, "Bugün dünyada 33 yetimhanemiz, 100 bin civarı hamiliğini üstlendiğimiz yetimimiz var. Maalesef yetim ve yardım denildiği zaman İslam dünyasında hala Müslümanlar akla gelmiyor." dedi.

Demir, merkez Seyhan ilçesindeki Adana İnsani Yardım Derneğinin (ADYAR) açılışında yaptığı konuşmada, İHH denilince akla Mavi Marmara şehitlerinin geldiğini söyledi.

Dünyadaki tüm yetimlere sahip çıkmak gerektiğini ifade eden Demir, şunları kaydetti:

"Bugün dünyada 33 yetimhanemiz, 100 bin civarı hamiliğini üstlendiğimiz yetimimiz var. Maalesef yetim ve yardım denildiği zaman İslam dünyasında hala Müslümanlar akla gelmiyor. Siz yetime sahip çıkarsanız Ömer Muhtar olur. Ömer Muhtar, Osmanlı'nın kurduğu bir yetimhanede yetişmiş yetim. Libya'nın İtalyanlardan kurtulmasına vesile olur, halkın kahramanı, lideri olur. Mazluma, yetime, mağdura sahip çıkıp çıkmamak bizim tercihimiz ama sonucuna katlanmamız gereken bir tercih."

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Hasan Çınar tarafından okunan dua sonrası açılış kurdelesi kesildi.

Programa AK Parti İl Başkanı Fikret Yeni ile İHH Adana İl Başkanı Mahmut Erarslan da katıldı.

