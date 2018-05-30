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Dünyada 1,2 milyar çocuk risk altında

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 22:22 | Son Güncelleme

Save the Children'ın raporuna göre, dünyada çocukların yarısından fazlası yoksulluk, çatışma ve kızlara yönelik ayrımcılık riski altında bulunuyor

Uluslararası sivil toplum örgütü Save the Children'ın hazırladığı raporda, dünyada çocukların yarısından fazlasının yoksulluk, çatışma ve kızlara yönelik ayrımcılık riski altında olduğu bildirildi.

Rapora göre, 1 milyar çocuğun yoksulluk, 240 milyon çocuğun çatışma, 575 milyon kız çocuğunun da kızlara yönelik ayrımcılık riski taşıyan ülkelerde yaşadığı kaydedildi. Raporda, 1,2 milyar çocuğun 3 riskten biriyle, toplamda 20 ülkede yaşayan 153 milyon çocuğun da her 3 riskle karşı karşıya olduğu belirtildi.

İstatistiklerin bir yıl öncesine göre daha iyi durumda olduğu ifade edilirken, risklerin artmasının nedenlerine ilişkin, yardımların, gereken yerlere hızlı bir şekilde ulaşmadığı vurgusu yapıldı.

Ülkelere göre yapılan araştırmada ise çocukların korunması konusunda en iyi olan 5 ülke sırasıyla, Singapur, Slovenya, Norveç, İsveç ve Finlandiya olarak belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
Save the Children Çocuk risk altında yaşayan çocuklar

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