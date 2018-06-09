FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Bugün şunu övünerek söyleyebiliriz ki dünyada çevreye en az zarar veren ülkelerden biriyiz. Bu konuda günahı çok büyük olan ülkeler var." dedi.

Karaaslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AK Parti'li belediyelerin çevreci yatırımları sonrası sahillerde mavi bayraklı plaj sayısının arttığını söyledi.

Mavi bayrak almak için çok ciddi kriterler olduğunu, bunların sürekli analiz edildiğine dikkati çeken Karaaslan, "Denizin temizliği, güvenliği, engelsiz oluşu, bilgilendirmeleri, suyunun temiz olduğuna kadar bütün çevresel değerlerle olan ilişkisini tarif eden ve buradaki başarıyı sembolize eden mavi bayrak ödülü var. Mavi bayrak almak demek, aslında diğer çevresel sorunların bertaraf edildiğinin ve denizlerimizin artık ne kadar temiz olduğunun gelecek nesiller için de çok önemli bir çalışmanın hayata geçtiğinin bir göstergesi." ifadelerini kullanıldı.

Mavi bayrağı almanın zor ama sürdürebilirliğin daha zor olduğunu vurgulayan Karaaslan, sezon boyunca 15 günde bir denetim ve analizler yapıldığını, bu nedenle mavi bayraklı plajların sürekli temiz tutulmasının önem taşıdığını anlattı.