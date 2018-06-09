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"Dünyada çevreye en az zarar veren ülkelerden biriyiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 11:04 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan: - "Övünerek söyleyebiliriz ki dünyada çevreye en az zarar veren ülkelerden biriyiz. Bu konuda günahı çok büyük olan ülkeler var" - "Türkiye, mavi bayraklı plajda dünyada İspanya ve Yunanistan'dan sonra üçüncü ama Yunanistan ile aramızdaki sayı çok az. En kısa sürede burada da ivme kaydetmek suretiyle dünyadaki önemli merkezlerden biri haline geleceğiz"

FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Bugün şunu övünerek söyleyebiliriz ki dünyada çevreye en az zarar veren ülkelerden biriyiz. Bu konuda günahı çok büyük olan ülkeler var." dedi.

Karaaslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AK Parti'li belediyelerin çevreci yatırımları sonrası sahillerde mavi bayraklı plaj sayısının arttığını söyledi.

Mavi bayrak almak için çok ciddi kriterler olduğunu, bunların sürekli analiz edildiğine dikkati çeken Karaaslan, "Denizin temizliği, güvenliği, engelsiz oluşu, bilgilendirmeleri, suyunun temiz olduğuna kadar bütün çevresel değerlerle olan ilişkisini tarif eden ve buradaki başarıyı sembolize eden mavi bayrak ödülü var. Mavi bayrak almak demek, aslında diğer çevresel sorunların bertaraf edildiğinin ve denizlerimizin artık ne kadar temiz olduğunun gelecek nesiller için de çok önemli bir çalışmanın hayata geçtiğinin bir göstergesi." ifadelerini kullanıldı.

Mavi bayrağı almanın zor ama sürdürebilirliğin daha zor olduğunu vurgulayan Karaaslan, sezon boyunca 15 günde bir denetim ve analizler yapıldığını, bu nedenle mavi bayraklı plajların sürekli temiz tutulmasının önem taşıdığını anlattı.

Çiğdem Karaaslan, Türkiye'de 2002 yılında mavi bayraklı plaj sayısının 127 olduğunu, bugün ise bu sayının 459'a yükseldiğine işaret etti.

Mavi bayrağın, plajların dezavantajlı grupların erişimi için de uygun olduğunu gösterdiğini dile getiren Karaaslan, şunları kaydetti:

"Bir anlamda çok önemli bir destinasyon haline geliyor. Ayrıca uluslararası bir ödülün varlığı, Türkiye'yi tatil destinasyonu olarak düşünenler açısından da belirleyici çekim alanı haline geliyor. Çünkü mavi bayraklı plajlara yönlendirilebiliyor. Türkiye, mavi bayraklı plajda dünyada İspanya ve Yunanistan'dan sonra üçüncü ama Yunanistan ile aramızdaki sayı çok az. Bence en kısa sürede burada da ivme kaydetmek suretiyle dünyadaki önemli merkezlerden biri haline geleceğiz."

Mavi bayraklı sahillerin çoğalması için arıtma tesislerinin sayısının artırılarak güçlendirilmesi gerektiğini belirten Karaaslan, "Samsun'da 8 mavi bayraklı plaj bulunuyor. Kıyı bandımız boyunca Terme, Atakum, İlkadım'da var. Bu sayı hızla artıyor. Gelecek için çok umut verici gelişmeler bunlar." değerlendirmesinde bulundu.

- "Türkiye, çevre anlamında öncü ülkelerden olma yolunda hızla ilerliyor"

Karaaslan, çevre yatırımları konusunda önemli bir ivme kazandıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Arıtma tesisi bakımından 2002'de bu sayı 145'ti, bugün 1029. Bu demek oluyor ki o nedenle bugün biyolojik çeşitliliğimiz artıyor. O nedenle sahillerimiz bugün daha temiz. O nedenle bugün yaşanabilir çevre, yaşanabilir şehir hedefinden çıktık. Artık sürdürülebilir çevre, sürdürülebilir şehir hedefini koyduk kendimize. Koruyarak yaşatmak mümkün. Bir yandan gelişiyoruz, büyüyoruz ama bir yandan da yenilebilir enerji kaynakları, flora ve fauna zenginliği, biyolojik çeşitliliği, orman varlığımızı artırmak suretiyle çevreye sahip çıkıyoruz. Her ikisini birlikte başarabilen, çevre konusunda çok büyük ivme kaydeden ülkeler oluyor. Bugün şunu övünerek söyleyebiliriz ki dünyada çevreye en az zarar veren ülkelerden biriyiz. Bu konuda günahı çok büyük olan ülkeler var. Dünyaya çevre mesajlarını zaman zaman verdiklerinde eskiden bizim için anlam ifade ediyordu ama artık etmiyor. Çünkü Türkiye, bu anlamda öncü ülkelerden olma yolunda hızla ilerliyor."

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan çevreci yatırımlar Çiğdem Karaaslan mavi bayrak

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