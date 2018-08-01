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"Dünyada çok ciddi bir İslam'a yönelme olduğunu fark ettik"

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 12:51 | Son Güncelleme

Yönetmen Mustafa Ablak: - "Dünyada çok ciddi bir İslam'a yönelme olduğunu fark ettik. Çünkü gittiğimiz ülkelerde toplumların her katmanından insanların Müslüman olduklarını gördük. Bizim bu belgesele başlama sürecimiz böyle oldu" - "İslam dünyası kendi içindeki problemlerle uğraştı. Adı Müslüman olan ama ülkelerini tamamen Batı kafasıyla yönetenler sebebiyle, halklar ciddi sıkıntılarla karşılaştı" - "Bizi en çok etkileyen olay da Nicolas Cage'in kayınbabası Amerikalı aktör Lewis Arquette oldu, sonradan Müslüman olmuştu. Amerikalı bir karakter oyuncusu son dönemlerinde Müslüman oluyor, İslam'ı yaşıyor. Biz bu insanın yanında ne devlet ne de insanlar olarak yoktuk"

İSTANBUL (AA) - AHMET ESAD ŞANİ - Yönetmen Mustafa Ablak, Avrupa'dan başlamak üzere Rusya'ya ve ABD'de sonradan Müslüman olan yaklaşık 200 kişiyle çekim yaptıklarını aktararak, "Dünyada çok ciddi bir İslam'a yönelme olduğunu fark ettik. Çünkü gittiğimiz ülkelerde toplumların her katmanından insanların Müslüman olduklarını gördük. Bizim bu belgesele başlama sürecimiz böyle oldu." dedi.

Anatolia Film'in yapımını üstlendiği, sonradan Müslüman olanlarla yapılan röportajlardan oluşan 104 bölümlük "Vuslat - Hidayet Erenleri" belgeseline ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Ablak, çalışmaya nasıl karar verdiklerini ve çekimlerde yaşadıklarını anlattı.

Lisans eğitimini turizm işletmeciliği üzerine yapmasına rağmen, yabancı dilinin iyi olması nedeniyle bir film şirketinde tercüman olarak çalışmaya başladığını anlatan Ablak, teknik konulara ilgisi nedeniyle kamera, ışık ve yönetmenlik eğitimleri de aldığını söyledi.

Ablak, hem teorik hem de pratik olarak kendini geliştirdiğini, Cüneyt Arkın'ın son sinema filmlerinde asistanlık yaptığını belirterek, daha sonra 25'ten fazla ülkede bin 500'ün üzerinde belgeselin yanı sıra yaklaşık 70 bölümlük çizgi film çalışması içinde olduklarını dile getirdi.

Sonradan Müslüman olanlarla ilgili belgesel çekimi için bir bütçe ayırdıklarını belirten Ablak, Fransa, Almanya, Hollanda ve Rusya'nın yanı sıra ABD'nin çeşitli eyaletlerinde yaklaşık 200 kişiyle röportaj yaptıklarını ifade etti.

Ablak, Osmanlı'nın yıkılışından sonra İslam'ı savunacak, Müslümanlara sahip çıkıp koruyacak devletlerin azaldığını belirterek, "İslam dünyası kendi içindeki problemlerle uğraştı. Adı Müslüman olan ama ülkelerini tamamen Batı kafasıyla yönetenler sebebiyle, halklar ciddi sıkıntılarla karşılaştı. Bırakınız yurt dışında İslam'ı anlatmayı veya temsil etmeyi, kendi içlerinde bile İslam'ı yaşama konusunda ciddi zorluklar ve sorunlar yaşadılar." şeklinde konuştu.

- "Müslümanlar olarak biz orada olmalıydık"

Müslümanların çoğunlukta olmadığı Avrupa ülkeleri, Rusya ve ABD'de İslam'a duyulan ilginin ve yönelişin dikkatlerini çektiğini anlatan Ablak, şunları kaydetti:

"Biz daha çok kendi milli ve dini tarihimizle ilgili çalışmalar yapıyorduk fakat bu çok fazla gündeme gelince firmada bir karar alındı. Bizi en çok etkileyen olay da Nicolas Cage'in kayınbabası Amerikalı aktör Lewis Arquette oldu, sonradan Müslüman olmuştu. Biz İngilizce bir haberde vefat ettiğini ve İslami usüllere göre gömüldüğü okuduk. Bunun kenarda köşede bir haber olarak kalması bizi o zaman üzmüştü. 'Müslümanlar olarak biz orada olmalıydık' diye düşünmüştüm. Amerikalı bir karakter oyuncusu son dönemlerinde Müslüman oluyor, İslam'ı yaşıyor. Biz bu insanın yanında ne devlet ne de insanlar olarak yoktuk."

Ablak, "Dünyada çok ciddi bir İslam'a yönelme olduğunu fark ettik. Çünkü gittiğimiz ülkelerde toplumların her katmanından insanların Müslüman olduklarını gördük. Bizim bu belgesele başlama sürecimiz böyle oldu." dedi.

Hiç ummadıkları ülkelerden insanların Müslümanlığı seçtiğine şahit olduklarını dile getiren Ablak, "Moskova'da yaptığımız çekimlerde yaklaşık 800 Rus'un bağlı bulunduğu bir cemaat karşımıza çıktı. Yani sadece sonradan Müslüman olan Rusların oluşturduğu bir cemaat. Hatta bir Ortodoks kilisenin ikinci adamı olan bir papazın da Müslüman olduğunu fark ettik. Rusya'da benim bildiğim sonradan Müslüman olan 3 papaz var." şeklinde konuştu.

- "İnsanlar faydalanıyoruz dediği sürece devam edeceğiz"

Bu çalışmaya başladıktan sonra dünyanın çeşitli bölgelerinden ihtida hikayelerini belgeselleştirmeleri için davet aldıklarını ifade eden Ablak, "Brezilya'dan, Arjantin'den, Bolivya'dan dünyanın her yerinden çağırıyorlar. İnsanlar, 'Evet bunlardan faydalanıyoruz' dediği sürece buna devam edeceğiz." dedi.

Ablak, İslam dinini seçenlerle ilgili belgeselleri kitap haline de getirdiklerini, baskısı yapılan 2 kitabın 12 kitaplık bir seriye tamamlanacağını ve belgesel çekimlerine bu çalışmanın ardından devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Çizgi filmlerin yanı sıra video klip, belgesel ve çeşitli kurmacalar da üreten Anatolia Film'in "Vuslat - Hidayet Erenleri" isimli 25'er dakikalık 104 bölümden oluşan belgesel çalışması "Müslüman Olan Yabancılar" isimli YouTube kanalında da ilgi görüyor.

Almanya'dan İsveç'e, Karayipler'den Brezilya'ya dünyanın farklı ülkelerindeki ihtida hikayelerini konu alan prodüksiyonun içeriği, "Aydınlık Savaşçıları - İslamı Seçenler" isimli kitapta da yer alıyor.

Mustafa Ablak imzası taşıyan yapımlar arasında "Habil ile Kabil", "İslam'ın Beş Şartı", "Yeni Şeyler Söylemek Lazım, Hazreti Mevlana", "Muhammedül Emin - İlk Vahiy" de yer alıyor.

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