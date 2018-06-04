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Dünyada en az üç yetişkinden biri uykusuzluktan şikayetçi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 15:07 | Son Güncelleme

Dünyada en az üç yetişkinden biri uykusuzluktan şikayetçi

Yetersiz uykunun, dünya genelinde üç yetişkinden en az birini etkilediği ve ekonomik kayıplara neden olduğu belirtildi.

Oxford University Press tarafından yayınlanan "SLEEP" dergisinde yer alan yeni bir çalışma, yetersiz uykunun, yetişkinler arasında giderek arttığını ortaya koydu.

Araştırma, daha önceki çalışmalarda pek çok Batı ülkesinde yüzde 20-30 arasında olan yetersiz uyku şikayetinin dünya genelinde arttığını gösterdi.

Araştırmaya katılan ve yetersiz uykudan şikayet eden yetişkinlerin oranı Avustralyalılar arasında yüzde 33-45, ABD'liler arasında yaklaşık yüzde 35, Kanadalılar arasında yaklaşık yüzde 30 olarak belirlendi.

Çalışmada, uykusunu yeterince alamamaktan şikayet edenlerin oranı İngiltere'de yaklaşık yüzde 37, Singapur'da yüzde 28, Fransa'da ise yüzde 26 olarak kaydedildi.

Yetersiz uykunun, ekonomik sonuçlar da doğurduğuna dikkat çekilen çalışmada, araştırmacılar, ulusal anketler ve veri tabanlarından elde edilen verileri değerlendirdi.

Araştırmada örneklem olarak verilen Avustralya'da, yetersiz uykuya bağlı tahmini toplam finansal maliyetin 17,88 milyar dolar olduğu ve bu meblağın, Avustralya'nın gayrisafi yurt içi hasılasının 1,55'ine tekabül ettiği bildirildi.

Çalışmada, yetersiz uykunun, odaklanma problemlerine, kafa karışıklığına, asabiyete, hafıza kaybına, hatalı bilgi işlenmesine neden olduğuna, motivasyonu düşürdüğü, iletişimi bozduğu ayrıca kalp krizi, felç, hipertansiyon, obezite, diyabet ve depresyon riskini artırdığına dikkat çekildi.

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Anahtar Kelimeler:
Yetersiz uyku

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