Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye ekonomisinin her geçen gün büyüdüğünü belirterek, "2018 yılı en fazla üretim yaptığımız yıl olmuştur. Üretimin zirve yaptığı ay ise nisan ayıdır. Türkiye büyüyor. Dünyada en fazla büyüyen ikinci ülkeyiz. Geçen yıl rakam 7,4 olarak belirlendi. Bu yıl da ilk çeyrek açıklandı, yine 7,4. Türkiye büyümeye devam ediyor. Türkiye daha da büyüyecek ve güçlü bir ülke olacak." dedi.

Partisinin kent merkezindeki seçim bürosunu açan Özlü, daha sonra Cumayeri ilçesindeki programda vatandaşlarla bayramlaştı.

Özlü, burada yaptığı konuşmada, AK Parti'nin yaptıklarıyla gelecek nesillere eserler bırakan farklı bir parti olduğunu olduğunu ifade etti.

Yapılan bir araştırmada, dünyada son 10 yılda 10 yeni büyük projeden 6'sının Türkiye'den olduğunu vurgulayan Özlü, "Üçüncü Havalimanı, Avrasya Tüneli, köprüler ve binlerce kilometreyi bulan bölünmüş yollar. Bunları saymakla bitiremeyiz ve özetle yaptıklarımızla farklıyız." diye konuştu.

Bakan Özlü, Cumhuriyet tarihi boyunca bölünmüş yolların uzunluğunun 6 bin kilometre olduğunu, son 16 yılda 6 bin kilometreyi 26 bin kilometreye çıkardıklarını aktararak, "Hemen hemen her ilimizde havaalanı ve üniversite var. Biz farklıyız, yaptıklarımız ve yapacaklarımızla farklıyız. Bir tek AK Parti'nin 2023, 2071 gibi gelecek vizyonu var. Diğer partilerin böyle bir vizyonları yok." değerlendirmesini yaptı.