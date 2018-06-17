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"Dünyada en fazla büyüyen ikinci ülkeyiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 17:32 | Son Güncelleme

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü: - "2018 yılı en fazla üretim yaptığımız yıl olmuştur. Üretimin zirve yaptığı ay ise nisan ayıdır. Türkiye büyüyor. Dünyada en fazla büyüyen ikinci ülkeyiz. Geçen yıl rakam 7,4 olarak belirlendi. Bu yıl da ilk çeyrek açıklandı, yine 7,4. Türkiye büyümeye devam ediyor. Türkiye daha da büyüyecek ve güçlü bir ülke olacak"

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye ekonomisinin her geçen gün büyüdüğünü belirterek, "2018 yılı en fazla üretim yaptığımız yıl olmuştur. Üretimin zirve yaptığı ay ise nisan ayıdır. Türkiye büyüyor. Dünyada en fazla büyüyen ikinci ülkeyiz. Geçen yıl rakam 7,4 olarak belirlendi. Bu yıl da ilk çeyrek açıklandı, yine 7,4. Türkiye büyümeye devam ediyor. Türkiye daha da büyüyecek ve güçlü bir ülke olacak." dedi.

Partisinin kent merkezindeki seçim bürosunu açan Özlü, daha sonra Cumayeri ilçesindeki programda vatandaşlarla bayramlaştı.

Özlü, burada yaptığı konuşmada, AK Parti'nin yaptıklarıyla gelecek nesillere eserler bırakan farklı bir parti olduğunu olduğunu ifade etti.

Yapılan bir araştırmada, dünyada son 10 yılda 10 yeni büyük projeden 6'sının Türkiye'den olduğunu vurgulayan Özlü, "Üçüncü Havalimanı, Avrasya Tüneli, köprüler ve binlerce kilometreyi bulan bölünmüş yollar. Bunları saymakla bitiremeyiz ve özetle yaptıklarımızla farklıyız." diye konuştu.

Bakan Özlü, Cumhuriyet tarihi boyunca bölünmüş yolların uzunluğunun 6 bin kilometre olduğunu, son 16 yılda 6 bin kilometreyi 26 bin kilometreye çıkardıklarını aktararak, "Hemen hemen her ilimizde havaalanı ve üniversite var. Biz farklıyız, yaptıklarımız ve yapacaklarımızla farklıyız. Bir tek AK Parti'nin 2023, 2071 gibi gelecek vizyonu var. Diğer partilerin böyle bir vizyonları yok." değerlendirmesini yaptı.

Cumhuriyet tarihin en fazla üretim yapılan yılının da 2018 olduğuna değinen Bakan Özlü, şunları söyledi:

"2018 yılı en fazla üretim yaptığımız yıl olmuştur. Üretimin zirve yaptığı ay ise nisan ayıdır. Türkiye büyüyor. Dünyada en fazla büyüyen ikinci ülkeyiz. Geçen yıl rakam 7,4 olarak belirlendi. Bu yılda ilk çeyrek açıklandı yine 7,4. Türkiye büyümeye devam ediyor. Türkiye daha da büyüyecek ve güçlü bir ülke olacak. Biz farklı ve çalışkan insanların partisiyiz. Yaptıklarımız ve yapacaklarımızla farklıyız.

CHP'nin seçim beyannamesini, adayları olan Muharrem İnce değil, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu açıklıyor. Kemal Kılıçdaroğlu milletvekili adayı. Kılıçdaroğlu icracı değil ki. Normalde bunu açıklaması gereken, aday olan kimse o dur. Böyle gayriciddilik olmaz. Muhalefetin iktidar olmak gibi bir niyeti yok. Kazanmak gibi bir beklentileri olsa Kemal Kılıçdaroğlu kendisi aday olurdu. Kazanacağına inanmadığı ve Meclis dışında kalmak istemediği için başka birini aday yapıyor. Aday gösterdikleri kişi de kendi partilerine aday yapmadıkları bir kişi. Kendi partisine genel başkan yapmadığını Türkiye Cumhuriyeti'ne cumhurbaşkanı yapacak. Çok saçma."

Özlü, konuşmasının ardından AK Parti Gümüşova İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

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Düzce Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü

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