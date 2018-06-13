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Dünyada enerji tüketimi yüzde 2,2 arttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 23:00 | Son Güncelleme

BP 2018 Dünya Enerji İstatistik Görünümü Raporu'ndan: - "Dünya genelinde enerji tüketimi geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 2,2 yükseldi. Bu, 2013'ten bu yana yıllık bazda en yüksek artış oranı olarak kayıtlara geçti"

Dünya genelinde enerji tüketiminin geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 2,2 artış gösterdiği ve bunun 2013'ten bu yana yıllık bazda en yüksek artış oranı olduğu bildirildi.

British Petroleum (BP), 2018 Dünya Enerji İstatistik Görünümü Raporu'nu yayınladı.

Dünya genelinde enerji tüketiminin geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 2,2 yükseldiğinin belirtildiği raporda, bunun 2013'ten bu yana yıllık en yüksek artış oranı olduğu kaydedildi.

Çin'in enerji tüketiminin geçen yıl yüzde 3,1 oranında arttığına yer verilen raporda, bu ülkenin 17 yıl üst üste dünyanın en fazla yıllık büyüme kaydeden enerji piyasası olduğu vurgulandı.

Raporda, dünyada tüketilen enerji kaynaklarında yıllara göre en büyük artışın doğalgazda gerçekleştiği ifade edildi.

Geçen yıl dünyada doğalgaz tüketimi bir önceki yıla göre yüzde 3 arttı. Tüketimde en yüksek artış Çin, Ortadoğu ve Avrupa'dan geldi.

Raporda ayrıca, dünya genelinde doğalgaz üretiminin 2017'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 4 arttığı, üretimdeki bu artışta en büyük pay sahibi ülkelerin Rusya ve İran olduğu belirtildi.

- Kömür tüketimi 2013'ten bu yana ilk kez arttı

Raporda, dünya genelindeki kömür tüketiminin geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 1 arttığı ve kömür tüketiminin 2013'ten bu yana ilk defa yükseldiğine işaret edildi.

Kömür tüketimindeki artışın daha çok Hindistan ve Çin kaynaklı olduğuna dikkati çekilen raporda, kömür üretiminin de geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 3,2 artışla 2011'den bu yana en yüksek yıllık artış oranına ulaştığı bilgisine yer verildi.

Öte yandan raporda, kömürün enerji kaynakları içindeki payının geçen yıl yüzde 27,6'ya gerilediği ifade edildi.

- Yenilenebilir enerjide kapasite yüzde 17 arttı

Raporda, dünya genelinde yenilenebilir enerji kurulu gücünün geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 17 arttığı ve bunun yıllık bazda rekor olduğu bildirildi.

Geçen yıl dünya genelinde yenilenebilir enerjideki artışın yarıdan fazlasının rüzgardan geldiğine dikkat çekilirken, toplam artışın üçte birinden fazlasının da güneş kaynaklı olduğu belirtildi.

Raporda ayrıca, hidroelektrikte kurulu gücün geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 0,9, nükleer enerji kapasitesinin de yüzde 1,1 arttığı kaydedildi.

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British Petroleum (BP) doğalgaz enerji kömür petrol yenilenebilir enerji

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