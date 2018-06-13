Dünyada enerji tüketimi yüzde 2,2 arttı

Dünya genelinde enerji tüketiminin geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 2,2 artış gösterdiği ve bunun 2013'ten bu yana yıllık bazda en yüksek artış oranı olduğu bildirildi.

British Petroleum (BP), 2018 Dünya Enerji İstatistik Görünümü Raporu'nu yayınladı.

Dünya genelinde enerji tüketiminin geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 2,2 yükseldiğinin belirtildiği raporda, bunun 2013'ten bu yana yıllık en yüksek artış oranı olduğu kaydedildi.

Çin'in enerji tüketiminin geçen yıl yüzde 3,1 oranında arttığına yer verilen raporda, bu ülkenin 17 yıl üst üste dünyanın en fazla yıllık büyüme kaydeden enerji piyasası olduğu vurgulandı.

Raporda, dünyada tüketilen enerji kaynaklarında yıllara göre en büyük artışın doğalgazda gerçekleştiği ifade edildi.

Geçen yıl dünyada doğalgaz tüketimi bir önceki yıla göre yüzde 3 arttı. Tüketimde en yüksek artış Çin, Ortadoğu ve Avrupa'dan geldi.

Raporda ayrıca, dünya genelinde doğalgaz üretiminin 2017'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 4 arttığı, üretimdeki bu artışta en büyük pay sahibi ülkelerin Rusya ve İran olduğu belirtildi.