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'Dünyada her 2 saniyede, 1 kişi zulme uğruyor'

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 15:30 | Son Güncelleme

HATAY'da, Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezleri (ABİGEM) Direktörü İdil Siret Teoman, "Dünyada her 110 kişiden biri evlerinden uzaklaşmakta olup, her 2 saniyede 1 kişi zulme maruz kalmaktadır" dedi.

'Dünyada her 2 saniyede, 1 kişi zulme uğruyor'

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- HATAY'da, Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezleri (ABİGEM) Direktörü İdil Siret Teoman, "Dünyada her 110 kişiden biri evlerinden uzaklaşmakta olup, her 2 saniyede 1 kişi zulme maruz kalmaktadır" dedi.
Dünya Mülteci Günü'nde Doğu Akdeniz ABİGEM ve International Medical Corps (IMC) iş birliği ile 'Türkiye’de İş Sahibi Olmanın Aşamaları' konulu panel düzenlendi. Antakya Mobilyacılar Ortak Kullanım Merkezi Rifat Hisarcıklıoğlu Toplantı Salonu'nda düzenlenen programa ABİGEM Direktörü İdil Siret Teoman, KOSGEB Hatay İl Müdürü Hayrettin Çevik, Suriyeli işadamı Nizar Bitar (Rol Model), avukat Okan Atahan, Muhasebeci Yusuf Ramazanoğlu, İşkur danışmanı Yakup Kişnioğlu, Mesleki Eğitim Merkezi müdür yardımcısı Ahmet Çankaya ve ATSO temsilcisi Bülent Bayrakçı panelist olarak katıldı.
Dünya genelinde 25 milyonu aşkın insan evlerinden uzakta yaşamak zorunda kaldığını ifade eden Hatay ABİGEM Direktörü İdil Siret Teoman konuşmasında, "Dünyada her 110 kişiden biri evlerinden uzaklaşmakta olup her iki saniyede bir kişi zulme maruz kalmaktadır. Ülkemizin, Başbakanlık Göç İdaresi’nin yayınladığı rapora göre 2017 yılı sonu itibari ile art arda 4 yıldır dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yaptığı, 3,6 milyon Suriyeli ve 400 kadar başka ülke vatandaşı sığınmacı ve mültecinin Türkiye'nin korunması altında olduğu bilgisi verilmiştir. Bugün burada günün anlamına uygun olarak konuğumuz olan Suriyeli KOBİlerimizi bilgilendirme anlamında faydalı bir panel hazırladığımızı düşünüyorum" dedi. Teoman’ın konuşmasının ardından 'Türkiye’de iş sahibi olmanın aşamaları' konulu panele geçildi.

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'Dünyada her 2 saniyede, 1 kişi zulme uğruyor''Dünyada her 2 saniyede, 1 kişi zulme uğruyor'

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