"Dünyada yaklaşık 60 milyon bipolar bozukluk hastası bulunuyor"

İSTANBUL (AA) - Abdi İbrahim Medikal Direktörlüğü, dünya genelinde yaklaşık 60 milyon kişinin bipolar bozukluktan etkilendiğine dikkati çekiyor.
Abdi İbrahim'den 30 Mart Dünya Bipolar Günü dolayısıyla yapılan açıklamada, toplumda yaklaşık yüzde 1 oranında görülen bipolar bozukluğun, yaş ve cinsiyet ayrımı olmayan bir hastalık olduğu, toplumda, her sosyal sınıfta ve her coğrafyada görülebileceği belirtildi.
Dünyada yaklaşık 60 milyon bipolar bozukluk hastasının olduğuna dikkati çekilen açıklamada, 30 Mart'ın, kendisinin de bipolar bozukluğu olduğu ölümünden sonra kabul edilen dünyaca ünlü ressam Vincent Van Gogh’un doğum günü olması sebebiyle 2014 yılında Asya Bipolar Bozukluk Ağı (ANBD) öncülüğünde, Uluslararası Bipolar Vakfı (IBPF) ve Uluslararası Bipolar Bozukluklar Derneği (ISBD) iş birliğiyle Dünya Bipolar Günü olarak kabul edildiği hatırlatıldı.
Açıklamada, Türkiye’de de 2015 yılından bu yana Dünya Bipolar Günü’nde çeşitli etkinlikler düzenlendiği bildirildi.
Hastalığın dünya genelinde görülme sıklığının yüzde 1 olarak kabul edildiği ancak bipolar II (hipomani/depresyon) bozukluğunun tanınmasındaki artışla bu oranın yüzde 5’e kadar yükselebileceği aktarılan açıklamada, bipolar bozukluğun görülme oranının ırk, meslek, gelir düzeyi gibi durumlara göre değişmemekle birlikte, genellikle 20’li yaşlarda başlasa da çocukluk çağında ya da 50’li yaşlarda ilk kez ortaya çıkabildiği kaydedildi.
Açıklamada, hastalık görülen kişilerin 3'te ikisinde en az bir aile bireyinde daha bu hastalık tanısının mevcut olduğu, hastalığın teşhisine kadar geçen sürenin bazen 10 yılı bulabildiği belirtildi.
- "Hastalığın en belirgin özelliği öngörülemeyen duygu durum geçişleri"
Bir "duygu durum bozukluğu" olan bipolar bozukluğun manik, hipomanik ve depresif dönemlerden oluşan bir hastalık olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Hastalığın en belirgin özelliği öngörülemeyen duygu durum geçişlerinin olmasıdır. Manik dönemde enerji artışı, düşüncelerde ve konuşmada hızlanma, huzursuzluk, uyku gereksiniminde azalma, aşırı mutluluk hali, para harcamada ve cinsel dürtülerde artış, kendini herkesten üstün görme ve gerçekleşmesi mümkün olmayacak planlar yapma gibi davranışlar görülebilir. Depresif dönemde ise kişi hayattan zevk almama, üzüntü, kontrol edilemeyen ağlama, enerji azlığı, iştahta azalma ya da artış, uykuda azalma, ölüm ya da intihar düşünceleri gibi belirtiler gösterebilir.
Bipolar I bozuklukta ya yalnız manik dönemler ya da manik ve depresif dönemler görülebilir. Bipolar II ise tekrarlayan depresyon dönemleri arasında zaman zaman hipomani (maniden daha hafif belirtileri olan dönem) dönemlerinin yaşandığı bir duygu durum bozukluğudur. Hızlı döngülü bipolar bozukluk ise bir yıl içinde en az dört duygu durum (mani/hipomani ve depresyon) bozukluğu olarak belirtiliyor.
Bipolar bozuklukta, ilaç tedavisinin yanı sıra hastanın ve ailesinin hastalıkla ilgili bilgilendirilmesi, alkol ve madde kullanımının kısıtlanması, hatta mümkünse sonlandırılması, uyku-uyanıklık saatlerinin normal vücut ritmine uyacak şekilde ayarlanması, stresle başa çıkma stratejilerini öğrenmek de oldukça önem taşır."
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