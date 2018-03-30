"Dünyada yaklaşık 60 milyon bipolar bozukluk hastası bulunuyor"

İSTANBUL (AA) - Abdi İbrahim Medikal Direktörlüğü, dünya genelinde yaklaşık 60 milyon kişinin bipolar bozukluktan etkilendiğine dikkati çekiyor.

Abdi İbrahim'den 30 Mart Dünya Bipolar Günü dolayısıyla yapılan açıklamada, toplumda yaklaşık yüzde 1 oranında görülen bipolar bozukluğun, yaş ve cinsiyet ayrımı olmayan bir hastalık olduğu, toplumda, her sosyal sınıfta ve her coğrafyada görülebileceği belirtildi.

Dünyada yaklaşık 60 milyon bipolar bozukluk hastasının olduğuna dikkati çekilen açıklamada, 30 Mart'ın, kendisinin de bipolar bozukluğu olduğu ölümünden sonra kabul edilen dünyaca ünlü ressam Vincent Van Gogh’un doğum günü olması sebebiyle 2014 yılında Asya Bipolar Bozukluk Ağı (ANBD) öncülüğünde, Uluslararası Bipolar Vakfı (IBPF) ve Uluslararası Bipolar Bozukluklar Derneği (ISBD) iş birliğiyle Dünya Bipolar Günü olarak kabul edildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, Türkiye’de de 2015 yılından bu yana Dünya Bipolar Günü’nde çeşitli etkinlikler düzenlendiği bildirildi.

Hastalığın dünya genelinde görülme sıklığının yüzde 1 olarak kabul edildiği ancak bipolar II (hipomani/depresyon) bozukluğunun tanınmasındaki artışla bu oranın yüzde 5’e kadar yükselebileceği aktarılan açıklamada, bipolar bozukluğun görülme oranının ırk, meslek, gelir düzeyi gibi durumlara göre değişmemekle birlikte, genellikle 20’li yaşlarda başlasa da çocukluk çağında ya da 50’li yaşlarda ilk kez ortaya çıkabildiği kaydedildi.